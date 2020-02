In questi giorni l'edizione romena dell'Isola dei Famosi è finita al centro di una bufera mediatica. Secondo quanto riportato da Dagospia è scoppiata una lite furiosa tra due concorrenti, a causa di una prova di sopravvivenza non portata a termine. Ana Maria Pal è andata su tutte le furie, perché la sua squadra non è riuscita ad ottenere delle ricompense per andare avanti nel gioco. A scatenare la reazione della 26enne di Bacau sarebbe stato l'atteggiamento spocchioso del suo "rivale". Nello specifico Andrei Ciobanu dopo aver vinto la sfida, si è avvicinato alla naufraga ed ha esclamato: "E' difficile lo so, ne sono consapevole".

Non è chiaro se le frasi pronunciate dal concorrente siano state dette in segno di consolazione o di presa in giro verso la squadra avversaria; fatto sta che la 26enne ha reagito in malo modo.

Ana Maria Pal squalificata da Supervivor

Ana Maria Pal senza pensarci su due volte si è avvicinata ad Andrei Ciobanu e gli ha dato una testata, rompendogli addirittura il naso. Nonostante il naufrago sia apparso molto sofferente, la protagonista del gesto non si è affatto pentita. Al contrario a distanza di quasi una settimana dall'accaduto, la 26enne è rimasta ferma sulla sua posizione: Ana Maria Pal è fermamente convinta, che il suo "rivale" si sia meritato la testata.

Ovviamente il fattaccio non è passato inosservato agli autori di Survivor. E' normale che in un reality di sopravvivenza i nervi siano piuttosto tesi tra i vari concorrenti, ma gli episodi di violenza sono inaccettabili. Per questo motivo Ana Maria Pal è stata immediatamente squalificata dal gioco. Nel frattempo lo scontro fisico e verbale tra i due naufraghi in poco tempo ha fatto il giro del web ed è stato commentato in modo negativo da moltissimi telespettatori.

GF Vip: Antonella Elia spintona Valeria Marini: rischia la squalifica

Restando in tema di scontri e battibecchi avvenuti all'interno dei vari reality-show, nelle ultime ore anche Antonella Elia è finita al centro di una vera e propria bufera mediatica. La 57enne originaria di Torino in seguito all'ennesimo scontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip 4 per motivi futili con Valeria Marini, ha dato una spinta alla sua coinquilina.

Per questo motivo l'ex ragazza di Non è la Rai, durante la quindicesima puntata del reality-show di Canale 5 potrebbe essere squalificata dal gioco. La stessa Valeria Marini nel corso di uno sfogo con altri coinquilini, ha chiesto dei seri provvedimenti ai danni di Antonella Elia. Ricordiamo che da qualche settimana nella casa più spiata d'Italia sono numerosi i vip che giorno dopo giorno si scontrano per diversi motivi, ma non sono mai venuti alle mani.