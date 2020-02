È accaduto proprio ieri, all'interno della casa del GF Vip, la casa più spiata d’Italia, ciò che i telespettatori accaniti del Reality Show targato Mediaset e condotto da Alfonso Signorini si aspettavano da tempo: le acerrime nemiche e coinquiline Valeria Marini e Antonella Elia hanno avuto un’accesa e aggressiva discussione nel giardino esterno della casa.

La diatriba è stata pesantemente arricchita dai soliti insulti che Antonella Elia sembra non aver mai risparmiato a nessuno sin dal suo ingresso nella casa.

GF Vip: scoppia la lite tra Valeria Marini e Antonella Elia

La showgirl stellare Valeria Marini ieri si è scontrata verbalmente con la concorrente Antonella Elia che secondo quanto emerso dai video pubblicati in rete avrebbe addirittura spintonato violentemente l’acerrima nemica oltre che averla offesa pesantemente con numerosi insulti. Le due donne hanno dimostrato sin dal loro primo incontro all'interno della casa di non andare d’amore e d’accordo e la rissa in questo caso è stata inevitabile. Ad assistere allo scontro e a porne fine, i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip che nell'immediato sono intervenuti per evitare il degenerare della situazione.

GF Vip: i concorrenti evitano il peggio

La lite scoppiata all'interno della casa del GFVip tra le concorrenti Antonella Elia e Valeria Marini sta facendo discutere tutta l’Italia. La diatriba sembrerebbe essere nata durante una comune discussione tra inquilini: Valeria Marini stava dialogando tranquillamente con alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. Ad un tratto, secondo quanto si vede all'interno dei vari video che circolano sul web, la concorrente Antonella Elia sarebbe passata accanto alla Marini che avrebbe agitato il rosario che porta sempre con sé.

Proprio in quel momento, Antonella Elia avrebbe cominciato ad urlare contro Valeria Marini imponendole di smetterla e spintonandola con violenza. Il gesto di Antonella Elia ha nell'immediato fatto aumentare la tensione tra i coinquilini che si sono intromessi per evitare il peggio e placare gli animi.

GF Vip: Valeria accusa Antonella di essere posseduta dal male

La lite scoppiata al Grande Fratello Vip tra le due concorrenti rivali sin da subito ha infiammato gli animi dei coinquilini che in quel momento sono stati costretti ad intromettersi per separare le due donne, entrambe in stato di agitazione.

Secondo quanto appreso da alcune fonti presenti sul web, sembrerebbe che la lite sia sorta di conseguenza ad un evento accaduto qualche giorno prima: Valeria Marini, in accordo con la concorrente Fernanda Lessa, avrebbe detto a tutti i concorrenti che Antonella Elia sarebbe una donna posseduta dal demonio.

Fernanda Lessa e Valeria Marini, ogni qual volta si ritrovavano vicino alla concorrente Antonella Elia, erano solite fare il segno della croce. La rissa sembra proprio sia scaturita in seguito al gesto fatto da Valeria Marina che, al passaggio di Antonella Elia, avrebbe agitato il rosario.