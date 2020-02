Sossio Aruta potrebbe essere squalificato dalla casa del Grande Fratello Vip 4. L'ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha violato il regolamento del gioco. Il compagno di Ursula Bennardo ha raccontato ad alcuni coinquilini cosa sta accadendo fuori dal reality-show di Canale 5.

Sossio 'censurato' dal GF

La permanenza di Sossio Aruta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 potrebbe durare solamente una settimana. L'ex cavaliere di Uomini e Donne, infatti, durante una chiacchierata con alcuni dei suoi coinquilini ha dato delle informazioni in merito al coronavirus e sul campionato di serie B.

Per la precisione Sossio ha raccontato a Paola Di Benedetto e Sara Valente che in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna la gente gira con le mascherine; al contrario al Sud la situazione è tranquilla. Poco dopo ha detto a Fabio Testi che il Benevento potrebbero salire in serie A visto che ha venti punti di distanza dalla seconda in classifica. Quando Testi ha chiesto informazioni sul Milan, Aruta ha capito di aver sbagliato ed ha cambiato argomento.

Il momento non è passato inosservato al portale Fanpage.it, ma è stato prontamente censurato anche dagli autori del Grande Fratello Vip.

Pochi istanti dopo l'accaduto, la produzione del reality-show ha richiamato il concorrente in magazzino. Al momento non è chiaro cosa abbiano detto a Sossio Aruta. La scorsa settimana, dopo l'ingresso delle tre nuove inquiline nella casa più spiata d'Italia, è accaduto un episodio analogo con Sara Valente. Quest'ultima in puntata è stata ripresa prontamente da Alfonso Signorini ed ha subito un ammonimento.

A questo punto non è chiaro se anche Aruta verrà ammonito come la sua coinquilina, poiché il conduttore è stato chiaro con i concorrenti: "Stop alle concessioni".

Sossio Aruta critico con Serena Enardu

Sossio Aruta, oltre ad aggiornare i suoi coinquilini su quanto sta accadendo fuori dalla casa di Cinecittà, ha espresso anche la sua opinione sul ritorno di fiamma tra Pago e Serena Enardu. Aruta ha ammesso che non è da lui giudicare le persone senza conoscerle, ma poi ha lanciato l'affondo alla cagliaritana per come si è comportata con il suo compagno: "Lei non lo ha trattato benissimo".

Inoltre Sossio ha rivelato che anche lui a Temptation Island ha sbagliato con Ursula Bennardo, ma terminato il docu-reality ha cercato subito di chiarire con la sua fidanzata: "Ora abbiamo una bambina".

Infine l'ex calciatore ha commentato anche il confronto tra Pacifico Settembre e suo fratello Pedro. Sossio Aruta ha ammesso che quando si è innamorati non si dà ascolto a nessuno e per questo Pago ha difeso Serena; ma quest'ultima secondo lui sarebbe stata troppo aggressiva verso il cognato.