Pago e Serena ritrovano la complicità e la passione tra le mura della casa di Cinecittà dopo aver trascorso una notte d'amore insieme. La coppia sarda sembra aver finalmente avuto un lieto fine per la loro travagliata storia d'amore. Dopo la rottura e la conseguente separazione avvenuta durante il falò di confronto del programma Temptation Island Vip, i due sembravano ormai molto distanti e amareggiati dalla situazione per poter pensare ad una riconciliazione. A seguito della rottura, Pago aveva deciso di entrare nella casa del Grande Fratello VIP per cercare di lasciarsi tutto alle spalle, ma quello che lo aspetta all'interno delle mura è molto più di quanto sperasse.

Pago e Serena entrano nella casa di Cinecittà

I telespettatori e la compagnia del Grande Fratello hanno accolto con entusiasmo il cantante, sostenendolo e augurandogli di riuscire a voltare pagina. Ma, in modo del tutto inaspettato Serena Enardu ha chiesto a Signorini di poter entrare nella casa più spiata d'Italia, perché durante il periodo trascorso ha maturato l'idea di volersi ricongiungere con il suo ex compagno, Pago. Serena infatti ammette di voler mettere l'orgoglio da parte per il suo ex compagno Pago, rivolgendogli delle scuse pubbliche, oltre che cercare di riconquistarlo.

Inizialmente il pubblico si era opposto all'idea di far entrare Serena nella casa, tuttavia Signorini matura una decisione ben diversa da quella del pubblico. Alfonso Signorini decide di far entrare Serena nella casa, e dare la possibilità di riconquistare il suo storico compagno.

Momenti di ritrovata passione per la coppia

Tra le mura del Grande Fratello VIP, Serena Enardu e Pago cedono alla passione e si concedono una notte bollente.

La coppia ha trascorso la prima notte insieme, dando libero sfogo a baci e abbracci, ma le telecamere della casa sembrano aver catturato qualcosa in più di semplici coccole. Infatti, ad un certo punto, i due si nascondono sotto un piumone e le loro movenze sembrano del tutto sospette, proprio per questo la produzione decide di spegnere le telecamere e censurare le immagini che avevano catturato. L'accaduto però non è stato ignorato né dai telespettatori, né dai coinquilini della casa, i quali hanno ironizzato su ciò che stava accadendo in quella stanza.

Paola Di Benedetto esordisce con un'affermazione imbarazzante ironizzando sul fatto che Pago non ha una donna da sei mesi. Inoltre, Paola Di Benedetto sottolinea il fatto che se all'interno della casa entrasse il suo fidanzato, difficilmente riuscirebbe a trattenere il suo amore e la passione verso di lui.

Il Grande Fratello VIP ci aspetta oggi, lunedì 3 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5 con una nuova puntata piena di colpi di scena e un nuovo imperdibile ingresso.