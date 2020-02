Teresanna Pugliese, la nota ex tronista di Uomini e donne e neo-concorrente all’interno della casa del Grande Fratello, si è lasciata andare a confessioni inaspettate. La ragazza, infatti, durante una chiacchierata con Paola Di Benedetto, ha rivelato di essere tornata a corteggiare Francesco Monte (nel 2017) proprio perché fu richiamata dalla redazione del noto dating-show di Maria De Filippi. La bella ragazza partenopea da circa sette giorni è nella casa più spiata d’Italia, ma la sua presenza si è fatta notare sin da subito.

A seguito delle sue dichiarazioni è infatti già al centro di alcune polemiche. Tra queste, quella passata meno inosservata è stata la sua dichiarazione sul suo ex compagno Francesco Monte e su Uomini e Donne. Teresanna, che non rinnega il suo passato, ha infatti spiegato di essere tornata nel noto programma di Canale 5 della De Filippi solo per far aumentare gli ascolti tv dello stesso.

Teresanna: 'Mi ha contattato la redazione’

Non è la prima volta che Teresanna rivela questo particolare sul suo ritorno nello studio di Mediaset.

La Pugliese, già in passato, aveva rivelato di essere tornata a corteggiare Monte perché chiamata dalla redazione del programma. Quando Teresanna ha confessato alla Di Benedetto (anche lei ex di Francesco Monte) il suo piccolo segreto, gli utenti di Twitter si sono scatenati in numerosi commenti. Dopo aver ascoltato le sue parole, molti fan della donna sono rimasti delusi dalla confessione. Teresanna, nella casa del Grande Fratello Vip, ha così ripercorso alcune tappe del suo passato.

Ha raccontato la sua infanzia e ha rivelato segreti sul suo corteggiamento a Francesco Monte. Teresanna ha affermato di aver incontrato a Roma, per puro caso, uno dei dipendenti della redazione di Uomini e Donne, e di aver chiacchierato con lui. Da una battuta della ragazza sul percorso di Francesco Monte come nuovo tronista, alla redazione venne l’idea di far scendere dalle scale proprio lei, che qualche mese prima aveva invece spezzato il cuore a Monte, scegliendo l’altro suo corteggiatore.

Teresanna: ‘Non c’è storia’

“Non c’è storia“, è stata questa la battuta che Teresanna Pugliese fece ad un redattore di Uomini e Donne, quando lo incontrò in un mercato di Roma. Quella di Teresanna fu una battuta molto sentita, proprio perché, secondo la ragazza, non si potevano fare paragoni tra il suo percorso con Monte e quello che il ragazzo invece stava vivendo con le sue corteggiatrici. “Mi hanno cercata loro. Dopo questo incontro ho detto proviamoci”, ha infatti rivelato Teresanna. Le cose che ha rivelato a Paola Di Benedetto hanno fatto il giro dei social network. Quella lanciata da Teresanna ad uno dei programmi più amati e seguiti dai giovani, è sicuramente un’accusa molto forte: non tarderà ad arrivare anche la risposta di Maria De Filippi e del suo staff.