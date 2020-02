Anche questa settimana ritorna su Rai l'appuntamento con la fiction tv evento ispirata al best seller di Elena Ferrante, "L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome". Lunedì 17 febbraio, infatti, è andata in onda la seconda puntata della serie: sono stati trasmessi gli episodi 3 e 4, dal titolo "Scancellare" e "Bacio". Nel primo, Lila troverà un nuovo lavoro, mentre nel secondo lei ed Elena decideranno di concedersi una vacanza all'isola di Ischia. Per tutti coloro che non hanno potuto visualizzare gli episodi 3 e 4 in tv, informiamo che è già facilmente reperibile la replica sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della seconda puntata de L'amica geniale

Nel dettaglio, si informa che la replica del terzo e quarto episodio è disponibile online sul sito Rai Play. Il sito in questione ha un'intera sezione dedicata alla serie, dove sono caricate tutte le repliche delle puntate già trasmesse, riguardanti questa stagione e quella precedente. Da ricordare che le repliche su Rai Play sono visibili soltanto agli utenti registrati, quindi è necessario effettuare la registrazione per usufruire del servizio.

Nelù e Lila decidono di partire per Ischia

La trama ufficiale della seconda puntata ci segnala che Lila sarà molto felice nel vedere che la sua foto esposta nella vetrina di un fotografo del centro. Poco dopo, la giovane inizierà a lavorare nella salumeria dei Carracci, dove avrà modo di dimostrare la sua intelligenza e la sua furbizia. Nel frattempo, i rapporti fra i Solara e Stefano saranno sempre più tesi, nonostante i loro affari in comune vadano a gonfie vele.

Pinuccia e Rino decideranno di sposarsi velocemente dopo aver saputo che la giovane è in dolce attesa. Dopo aver assistito alle nozze dei loro amici, Nelù chiederà a Lila di fare una piccola vacanza insieme a lei e alla cognata. La ragazza accetterà anche se chiederà all'amica di trascorrere la loro villeggiatura ad Ischia, dove sa che avrà la possibilità di incontrare Nino Sarratore insieme al suo amico Bruno.

Sarà proprio il viaggio ad Ischia che cambierà per sempre le due protagoniste e le spingerà a cambiare le loro priorità nella vita.

Gli ascolti

La settimana scorsa il debutto della seconda stagione de "L'Amica geniale - Storia del nuovo cognome" è stato seguito da 7.099.000 di telespettatori con uno share del 27.97 %. La seconda parte della puntata è stata seguita invece da 6.452.000 di telespettatori con uno share del 32%. Gli ascolti appena citati hanno permesso alla fiction di stravincere sulla concorrenza di Canale 5, in cui nello stesso orario veniva trasmesso il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini.

Il reality, infatti, è riuscito ad interessare soltanto 3.292.000 con uno share del 19.32%.