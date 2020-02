Torna dopo due settimane di pausa una delle fiction più amate dal pubblico, "Don Matteo", interpretata fra gli altri da Terence Hill, Nino Frassica e Simone Montedoro. Giovedì 20 febbraio, infatti, è andata in onda in prima serata su Rai 1 la quinta puntata della dodicesima stagione con l'episodio intitolato come uno dei dieci comandamenti "Non uccidere". Qualora non si sia avuta la possibilità di seguire la quinta puntata in chiaro, sarà facilmente reperibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica di 'Non uccidere'

Nello specifico, si informa che la replica del quinto appuntamento è già disponibile su Rai Play, il sito on demand della televisione dello stato. Su tale piattaforma, infatti, è presente una pagina in cui sono presenti le repliche di tutte le puntate di "Don Matteo" già andate in onda in tv della dodicesima stagione e delle precedenti. Da ricordare che, per visionare le repliche su Rai Play è indispensabile registrarsi al sito tramite la sua pagina iniziale.

La registrazione è gratuita e dà inoltre agli utenti la possibilità di scaricare un'applicazione multimediale con cui vedere i contenuti Rai anche sui dispositivi mobili di ultima generazione.

La trama della quinta puntata

La trama ufficiale del quinto episodio di "Don Matteo 12" ci segnala che una ragazza ucraina, Nada, verrà ricoverata d'urgenza in ospedale dopo essere stata investita da un camion guidato apparentemente da Don Matteo.

Nel frattempo, il pm Nardi soffrirà moltissimo quando verrà a sapere che Anna ha deciso di recarsi alle nozze della cugina insieme a Sergio.

Sofia si avvicinerà moltissimo a Jordi, mentre tutta Spoleto si preparerà ad attendere l'arrivo del Pontefice. Per l'evento, infatti, Cecchini deciderà di preparare l'asado argentino, un piatto tipico sudamericano a base di carne di maiale alla brace. Per fare ciò, l'uomo acquisterà un maialino e lo porterà a spasso per la città con il guinzaglio.

I problemi sorgeranno però, quando il maialino scomparirà, gettando nello sconforto il povero Cecchini.

La serie e gli ascolti

La dodicesima stagione di Don Matteo sarà l'ultima in cui vedremo Terence Hill nei panni del sacerdote di Spoleto che nel tempo libero si diletta a risolvere alcuni crimini avvenuti nella sua città. E' stato già annunciato dalla Rai, infatti, che quello corrente sarà l'ultimo ciclo di episodi della fiction e sarà composto da 10 episodi intitolati come i 10 comandamenti della Bibbia. Fino ad oggi, sono stati trasmessi 5 episodi che hanno riscosso un enorme successo di pubblico e di ascolti.

Solo la quarta puntata andata in onda giovedì 30 gennaio 2020, infatti, è stata seguita da oltre 6 milioni di telespettatori con uno share pari al 26,68%.