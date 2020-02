Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva targata Rai e HBO, L'amica geniale, nella terza puntata della seconda stagione di lunedì 24 febbraio ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, nel terzo appuntamento con la seconda stagione, intitolata 'Storia del nuovo cognome', Elena Greco nasconderà un oscuro segreto, mentre Lila Cerullo continuerà la sua relazione clandestina con Nino Sarratore.

Lila e Nino sono amanti e incuranti del sentimento di Lenù

Durante la vacanza ad Ischia è arrivato un bacio in mezzo al mare, tra la moglie di Stefano Carracci e il figlio del poeta Donato Sarratore, che nella prossima puntata continueranno a vedersi e diventeranno amanti. Il tutto, con il grande rammarico di Elena che aveva fatto di tutto per andare sull'isola campana, proprio per incontrato il ragazzo che ama da sempre. Ma sia Lila che Nino si lasceranno andare dalla passione, incuranti dei sentimenti che prova la loro amica.

La svolta inaspettata della serie televisiva dal successo planetario sarà che i due amanti avranno grandi affinità e una grande complicità, che li porterà a continuare questa passione segreta, anche dopo l'estate. Per la prima volta in vita sua, Lila si innamorerà e si sentirà innamorata, proprio per questo vivrà questa relazione con grande determinazione. Nel frattempo, anche Pinuccia Carracci, cognata di Lila, si innamorerà ad Ischia dell'amico di Nino, Bruno.

Infatti, la ragazza sebbene si sia appena sposata con Rino e sia incinta di quest'ultimo, proverà una forte attrazione per Soccavo, e per non cadere in tensione, deciderà di lasciare l'isola e tornerà a Napoli.

Michele Solara e Gigliola andranno a Ischia

Come già anticipato, la relazione tra Nino e Lila continuerà anche a Napoli dopo l'estate, e questo manderà davvero in pezzi la povera Lenù. Però quest'ultima si vendicherà e perderà la verginità, andando a letto per la prima volta con una persona che non sopporta da tempo.

Nel frattempo, arriverà anche Michele Solara con la fidanzata Gigliola, a Ischia. La coppia vedrà Lila e Nino mano nella mano uscire dall'acqua. Il più grande dei Solara sceglierà di svelare questo segreto a Stefano Carracci solo in un secondo momento, e questo creerà nuovi problemi nel matrimonio tra il figlio del defunto Don Achille e Raffaella Cerullo.

Tornerà l'ex fidanzato di Elena, Antonio

Intanto, farà ritorno nel rione l'ex fidanzato di Elena Greco, il meccanico Antonio Cappuccio. Quest'ultimo sarà molto scosso dal ritorno dalla leva militare e comincerà a lavorare per la famiglia Solara, nonostante le ruggini del passato.

Inoltre, proprio a proposito della famiglia più potente del Rione Luzzatti, Lila accoglierà la richiesta di Michele e andrà a lavorare nel calzaturificio Solara a piazza dei Martiri.

Nel frattempo, si scoprirà che Elena e Lila non si saranno più viste dopo l'estate trascorsa a Ischia. Poi la Greco verrà a sapere del nuovo lavoro dell'amica e andrà a trovarla al negozio. Proprio in questa circostanza, Lenù scoprirà che Lila e Nino sono ancora amanti.