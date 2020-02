Oggi è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. La puntata di oggi è stata alquanto movimentata. A tenere banco un acceso scontro tra la dama del parterre femminile Barbara De Santi e l'opinionista Gianni Sperti. Nel corso della lite, Gianni ha colto la palla al balzo per replicare alle affermazioni fatte dalla sua ex moglie Paola Barale qualche settimana fa a Live non è la d'Urso. Vediamo cosa è successo in studio.

U&D, acceso scontro tra Gianni Sperti e Barbara De Santi

Tutto è iniziato quando in studio è arrivato un nuovo corteggiatore per Barbara De Santi. L'uomo, che è arrivato a Uomini e Donne direttamente dalla Svizzera, fa il broker. Gianni ha subito insinuato che la donna lo avesse tenuto solo perché benestante e non perché davvero interessata a conoscerlo. La De Santi prontamente ha ribattuto: "Non mi faccio mantenere io, a differenza di qualcun altro." Ovviamente Gianni ha capito che l'insinuazione era rivolta a lui e ha detto alla donna di non parlare mai più della sua vita privata perché non ne sa nulla.

Questa discussione però è stata l'occasione per Gianni per replicare alla sua ex moglie. Ecco cosa ha detto.

L'opinionista Gianni Sperti ha replicato alla sua ex moglie

L'opinionista Gianni Sperti ha detto che non era un mantenuto, ma aveva il suo ritmo con i suoi guadagni che non era uguale a quello di Paola Barale. Ha poi aggiunto che la carretta veniva portata avanti, ma era la sua carretta. Per chi non avesse seguito l'intervista fatta dalla Barale nello studio di Barbara D'Urso, ecco alcune affermazioni a proposito della fine del matrimonio con l'opinionista di Uomini e Donne.

Paola Barale e le dichiarazioni a Live non è la d'Urso

Alcune domeniche fa, Paola Barale era stata ospite di Barbara D'Urso a Live - Non è la d'Urso e aveva affrontato le cinque sfere. Nel corso dell'interivista non poteva mancare la domanda sui suoi ex Gianni Sperti e Raz Degan. A proposito di Gianni Sperti con cui è stata sposata, la Barale aveva dichiarato che all'epoca, quando erano sposati, non volle dei figli perché era solo lei a lavorare.

Per fare dei figli ci vogliono delle basi anche economiche - aveva aggiunto. Inoltre, prima di concludere il confronto con le sfere, aveva detto che ormai Sperti è finito nel dimenticatoio perché le ha fatto molto male. Gianni aveva scelto di restare in silenzio e non replicare a quanto detto dalla sua ex moglie. Oggi invece durante la discussione a Uomini e Donne con Barbara De Santi, sono arrivate le inaspettate affermazioni già citate sopra. Paola Barale risponderà al suo ex marito? Non resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte di uno dei due o di entrambi.