Molti colpi di scena attendono gli appassionati di Beautiful nel corso delle prossime puntate in onda da lunedì 2 a domenica 8 marzo.

In particolare Hope farà la conoscenza di Flo, quest'ultima, sembrerà essere disposta a raccontare tutta la verità alla moglie di Liam, mentre si verrà a sapere che Wyatt in passato è stato fidanzato con la Fulton. Intanto Hope continuerà a pensare che Liam debba stare con Steffy e le bambine, mentre il giovane Spencer cercherà in tutti i modi di dissuaderla.

Anticipazioni Beautiful: Flo e Hope si incontrano

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Beautiful in onda dal 2 all'8 marzo prossimi svelano che Hope continuerà ad essere sempre più depressa e non riuscirà a superare la perdita della piccola Beth. La Logan infatti, continuerà ad insistere sul fatto che Liam debba stare accanto a Steffy e alle piccole Kelly e Phoebe.

Liam cercherà di far ragionare la moglie sostenendo che può fare il padre delle bambine senza dover rinunciare per forza a lei.

I nuovi episodi della soap tv americana riportano che Hope, al Bikini insieme a Katie, farà la conoscenza di Flo.

Beautiful, puntate all'8 marzo: Flo vuole dire la verità a Hope

Nel corso dei nuovi episodi, i fan di Beautiful scopriranno che Flo ha iniziato a lavorare al Bikini. Sarà proprio qui che la giovane Fulton, vedendo Hope nel locale, deciderà di avvicinarla con una scusa, decisa a raccontarle la verità su Phoebe.

La Fulton infatti, sembrerà non riuscire più a sopportare il peso della menzogna, ma la giovane verrà interrotta dall'arrivo di Zoe.

Hope, tornata a casa, rivelerà a Liam di aver incontrato la madre naturale di Phoebe. Lo Spencer troverà molto strano questo incontro, dato che Steffy gli raccontò che la madre naturale di Phoebe non si sarebbe mai più fatta vedere.

Beautiful, Sally in ansia dopo aver scoperto che Wyatt e Flo erano fidanzati

Mentre Flo e Hope si incontreranno per la prima volta, i telespettatori di Beautiful verranno a conoscenza del fatto che Flo e Wyatt non saranno degli estranei. I due infatti, in passato sono stati fidanzati e ciò metterà ansia a Sally. Intanto quest'ultima e lo Spencer, organizzeranno una cena alla quale saranno invitati anche Hope e Liam. La Logan però dirà al marito di non voler presenziare all'evento. Intanto Wyatt verrà a sapere da Hope che Flo è la madre naturale di Phoebe e il giovane ne rimarrà stupito, dato che non era a conoscenza del fatto che la sua ex fidanzata avesse avuto dei figli.

Nel frattempo Steffy sarà sempre più presa dal suo ruolo di mamma e parlando con Ridge gli confesserà che Hope sta spingendo Liam a tornare con lei.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Beautiful in onda dal 2 all'8 marzo prossimi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.