Il giorno successivo alla fine della 70^ edizione del Festival di Sanremo, è ancora la lite tra Bugo e Morgan a farla da padrone sui siti e sui giornali. Mara Venier ha intervistato a "Domenica In" il cantautore che ha lasciato l'Ariston in diretta, mentre Barbara D'Urso stasera raccoglierà lo sfogo di Marco Castoldi in esclusiva. La conduttrice di Rai 1, però, ci ha tenuto a precisare che il suo ospite non ha ricevuto alcun compenso, mentre l'altro componente del duo probabilmente sì.

La Venier cita Barbara D'Urso su Rai 1

Ieri, sabato 8 febbraio, si è conclusa un'edizione di grande successo del Festival di Sanremo, che non sarà ricordata soltanto per la vittoria di Diodato o per la conduzione in coppia di Amadeus e Fiorello.

La kermesse canora, infatti, è stata segnata anche da una squalifica nella serata di venerdì: Bugo e Morgan sono stati esclusi dalla gara dopo aver cambiato il testo del loro brano (andando contro il regolamento) e dopo aver interrotto l'esibizione in corso.

Oggi Mara Venier ha ospitato quasi tutti gli artisti a "Domenica In", ma l'apertura è stata dedicata alle polemiche nate sul duo che non ha partecipato alla finalissima.

La presentatrice veneziana ha accolto all'Ariston Bugo e gli ha dato modo di spiegare le sue ragioni, ma è quando uno dei giornalisti presenti ha confermato che Morgan stasera si farà intervistare da Barbara D'Urso, che la padrona di casa ha dato il meglio di sé lanciandole una frecciatina non da poco.

Mara commenta l'ospitata di Morgan nel programma di Barbara D'Urso

La Venier, stuzzicata dai suoi opinionisti sull'esclusiva che Barbara D'Urso ha ottenuto avendo il sì di Morgan a "Live", ha replicato così: "Bugo è venuto qui in amicizia e lo ringraziamo, Morgan va dalla D'Urso e qualcosina gli avranno dato".

La conduttrice di Domenica In si riferisce ovviamente ad un compenso economico che a suo parere Marco Castoldi percepirà per partecipare alla trasmissione di Canale 5, a differenza del collega che si è presentato oggi su Rai 1 a titolo gratuito.

L'ospitata del cantautore nel programma Mediaset, comunque, è stata confermata dagli addetti ai lavori nelle anticipazioni che sono state date sulla puntata di stasera: Morgan parlerà sia del caos che c'è stato a Sanremo (sul quale si è già espresso ieri in una conferenza stampa fiume), che dello sfratto che ha subito non molti mesi fa tra le polemiche.

Barbara D'Urso oggi punta su Nina Moric, Morgan e il GF Vip

Morgan non sarà l'unico ospite della puntata di "Live" di stasera: Barbara D'Urso, infatti, spazierà come sempre su vari argomenti, cercando di intrattenere il pubblico per più di tre ore e mezza.

Anche oggi, 9 febbraio, la fuga di Luigi Mario Favoloso sarà al centro dell'attenzione: la conduttrice intervisterà sia i genitori del napoletano che Nina Moric, l'ex fidanzata che lo accusa di violenze fisiche e psicologiche. Sempre tra poco, inoltre, dovrebbe essere mostrato ai telespettatori il risultato della perizia che il ragazzo ha chiesto di fare sulle foto che la croata mostra come prove delle percosse subite; lui, infatti, sostiene che i segni sul corpo della ex altro non sono che quelli di interventi chirurgici fatti all'addome e al viso.

Sul fronte Grande Fratello Vip, invece, la D'Urso incontrerà Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic per farli replicare alle ultime dichiarazioni di Valeria Marini, mentre il fidanzato di Antonella Elia si sottoporrà alla macchina della verità dopo essere stato paparazzato tra le braccia della ex Fiore Argento.