Dalle prime ore dell'8 febbraio non si parla d'altro: la squalifica di Bugo e Morgan dalla 70esima edizione del Festival di Sanremo. Stando a quello che raccontano alcuni testimoni oculari intercettati da "Repubblica", i due artisti sarebbero venuti alle mani poco prima di entrare in scena: sputi, spinte e un morso sarebbero gli ingredienti di una furiosa lite che ha avuto il culmine dopo giorni di dissapori e capricci soprattutto da parte di Marco Castoldi in arte Morgan.

La ricostruzione dello scontro tra Bugo e Morgan a Sanremo

Ieri sera, venerdì 7 febbraio, è andata in scena una movimentatissima quarta puntata del Festival di Sanremo, scandita dalle brillanti esibizioni di Fiorello sul palco, da Achille Lauro che è stato fischiato, da Diodato ha conquistato il primo posto della classifica provvisoria, ma soprattutto da una coppia artistica in gara che è stata squalificata.

Attorno all'1:30, infatti, Morgan e Bugo hanno messo su un siparietto che sta facendo discutere da ore tutti i media: l'ex frontman dei Bluvertigo ha modificato parte del testo del brano "Sincero" e il suo collega ha lasciato il palco indignato.

Repubblica ha provato a ricostruire quello che è accaduto tra i due prima che mettessero piede sul palco: pare, infatti, che il clima tra gli artisti fosse teso sin dall'inizio della settimana sanremese, soprattutto a causa dei capricci di Morgan.

La terza serata, quella dedicata alle cover, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: si vocifera che Morgan volesse apportare cambiamenti all'arrangiamento e anche alle parole della canzone e che Bugo non fosse assolutamente d'accordo.

Quando quest'ultimo si è esibito giovedì sera con risultati non proprio esaltanti (la coppia era ultima in classifica), si dice che Castoldi l'abbia accusato di avergli rubato la scena, cantando anche parti del brano che non gli spettavano.

Dietro le quinte un 'corpo a corpo' tra Bugo e Morgan

Stando a quanto riporta il sito di Repubblica, nel backstage della quarta serata di Sanremo 2020 sarebbe accaduto di tutto.

Alcuni testimoni che sostengono di aver assistito a tutta la lite tra Morgan e Bugo, hanno raccontato. "È successo tutto in fretta. Il primo ha detto al secondo che aveva intenzione di cambiare il testo, e quest'ultimo era contrario e gli ha detto di non doveva nemmeno provarci".

"Morgan ha perso la testa e i due hanno iniziato a spintonarsi", si legge sul web e chi dice di aver visto i due artisti poco prima che andassero in scena, sostiene che ci sarebbe stato un vero e proprio corpo a corpo, a suon di spinte, urla, parolacce e anche uno sputo che Bugo avrebbe rivolto al collega come risposta ad un morso.

Insomma, una vera colluttazione che si sarebbe sedata soltanto quando Morgan è stato chiamato ad esibirsi da Amadeus: pare che Bugo non volesse prendere parte all'esibizione, ma che sia stato praticamente spinto giù da qualcuno.

Il duo è stato squalificato e non prenderà parte alla serata che decreterà il vincitore del Festival

Quanto accaduto dopo Bugo ha abbandonato il palco in diretta Tv, è noto a tutti: Morgan ha raggiunto il backstage quasi stupito dalla reazione del collega, ma c'è chi racconta che in realtà sul suo volto ci fosse una sorta di smorfia di soddisfazione per come sono andate le cose.

Amadeus, nel corso della conferenza stampa di poche ore fa, ha raccontato che è andato personalmente a cercare Bugo in giro per Sanremo e gli ha parlato attorno alle 4 del mattino: il cantante si è scusato con il padrone di casa, ma ha accettato la decisione degli addetti ai lavori di squalificarlo dalla gara.

Stasera, infine, sarà eletto il vincitore di un'edizione del Festival che sarà ricordata sia per gli ascolti record che per le tante polemiche che ci sono state prima e durante la kermesse e che, certamente, proseguiranno anche dopo.