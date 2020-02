Lunedì 17 febbraio Federica Panicucci a Mattino 5 è tornato ad occuparsi delle vicende amorose tra Pacifico Settembre e Serena Enardu. Tra il parterre di ospiti era presente in studio Miriana Trevisan, mentre in collegamento c'era Giovanni Conversano. Quest'ultimo ancora una volta non le ha mandate di certo a dire alla sua ex fidanzata; secondo l'ex tronista di Uomini e Donne i due gieffini si sarebbero messi d'accordo per recitare una parte nella casa del Grande Fratello Vip 4.

Federica Panicucci ha fatto un riassunto di quanto accaduto al reality-show di Canale 5 lo scorso venerdì 14 febbraio.

Ancora una volta nell'undicesima puntata si è parlato del rapporto che Serena ha instaurato con l'ex tentatore di Temptation Island, Alessandro Graziani.

Giovanni Conversano è convinto che Pago e Serena abbiano messo in atto un complotto

Alfonso Signorini, dopo essere approdato a Uomini e Donne, è venuto a conoscenza di un incontro a Cagliari tra Serena ed il suo ex tentatore. Secondo Tina Cipollari, la Enardu e Graziani si sarebbero visti di persona. Ovviamente, Pago è stato messo al corrente di questa situazione nella puntata del reality-show trasmessa lo scorso 14 febbraio.

In molti si aspettavano una reazione diversa da parte del cantautore sardo. Per questo motivo Giovanni Conversano è convinto che la coppia abbia messo in atto un complotto per ottenere visibilità: "Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi a Serena. Se si sono messi d'accordo, lo capisco anche, lo vedo in maniera diversa". In un secondo momento a Mattino 5, l'ex tronista pugliese ha rivelato che nelle dirette h24 del GF la coppia spesso fa attenzione alle cose da dire in pubblico.

A tal proposito è intervenuta Miriana Trevisan. L'ex moglie di Pacifico Settembre, sebbene abbia ammesso che Pago e Serena nei cinque mesi di lontananza si siano sentiti spesso, non è a conoscenza di nessun tipo di complotto tra i due.

Mentre alcuni ospiti presenti nel programma condotto da Federica Panicucci hanno sposato la tesi di Giovanni Conversano, Alessandro Cecchi Paone ha criticato il comportamento dell'ex tronista.

Secondo l'opinionista non è carino fare determinate affermazioni su una donna, soprattutto se si parla di un'ex fidanzata.

Giovanni punge Serena: 'Una persona repressiva'

Giovanni Conversano durante l'intervento a Mattino 5 non ha fatto alcun passo indietro, rispetto alle ultime dichiarazioni su Serena Enardu. Il pugliese senza troppi giri di parole ha accusato la sua ex fidanzata di essere una persona, solamente interessata alla visibilità: "È una persona repressiva".

Per spiegare al meglio il suo pensiero, il giovane ha fatto riferimento ad alcuni episodi accaduti a Uomini e Donne. Giovanni ha spiegato che quando è salito sul trono del dating-show di Maria De Filippi, la Enardu è scesa dalle scale per corteggiarlo.

Conversano ha ammesso che nei 15 giorni prima di salire sull'ambita poltrona, Serena non si è mai fatta viva. Inoltre quando Giovanni Conversano fu accusato da Serena di un presunto tradimento, venne a conoscenza di questa situazione solamente tramite la carta stampata. Infine l'attuale compagno di Giada Pezzaioli è convinto che Serena Enardu al primo sbaglio di Pago, cercherà di ripulirsi la coscienza: "Io la conosco".