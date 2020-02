Le anticipazioni della famosa soap opera 'Tempesta d'amore' riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da domenica 9 a sabato 15 febbraio, Jessica cercherà di conquistare il cuore di Henry attraverso le sue doti culinarie. Nel frattempo Lucy cercherà di trovare i soldi necessari per un particolare regalo per il matrimonio di Romy e Paul. Di seguito i dettagli degli spoiler di 'Tempesta d'amore'.

Tempesta d'amore: Jessica fa una sorpresa a Henry

Nelle puntate di 'Tempesta d'amore' che andranno in onda dal 9 al 15 febbraio, Jessica vorrà attirare l'attenzione di Henry, così penserà di cucinare una cena a sorpresa per l'uomo, ma la serata non andrà come previsto. Nel frattempo, continueranno i preparativi per le nozze di Paul e Romy. Lucy penserà di regalare ai futuri sposi un giro in mongolfiera, ma si renderà subito conto di non potersi permettere il regalo, poiché troppo costoso per lei.

Poco dopo la donna avrà una brillante idea per rimediare i soldi utili a pagare il particolare dono per la coppia. Franzi dovrà presentarsi ad un appuntamento molto importante, ma la sua bicicletta si romperà improvvisamente: poco dopo la donna incontrerà uno sconosciuto a cavallo assai affascinante, l'uomo la salverà e le ruberà immediatamente il cuore. Intanto, Denise non riuscirà a credere che l'amato Joshua l'abbia lasciata per stare insieme ad Annabelle.

Quest'ultima godrà il suo successo e costringerà l'uomo a partecipare insieme a lei alle nozze di Paul e Romy. Più tardi al Fürstenhof torneranno anche Boris e Tobias per partecipare all'atteso evento. Intanto Franzi non riuscirà a smettere di pensare al misterioso cavaliere e sarà notevolmente pentita di non avergli chiesto nemmeno il suo nome. Successivamente Jessica penserà di chiedere a Henry di uscire insieme a lei, ma accadrà un imprevisto.

Annabelle si oppone all'intervento di Christoph

Denise scoprirà che i medici sono assai fiduciosi riguardo all'operazione che dovrà affrontare Christoph, ma Annabelle sarà contraria all'intervento. Pertanto Joshua si sentirà obbligato a rimanere dalla parte della donna. Nel frattempo Romy e Paul saranno desiderosi di celebrare il loro matrimonio e decideranno di non separarsi la notte prima del lieto evento. Poi Lucy tenterà in tutti i modi di impedire alla coppia di dormire insieme, ma non riuscirà nell'intento. Successivamente Jessica rivelerà ad André di essersi innamorata di Henry, così l'uomo le consiglierà di far ingelosire il suo amato con un altro uomo, ma il piano non andrà nel migliore del modi.

Durante le nozze di Paul e Romy, Denise deciderà di affrontare Joshua e lo pregherà di essere sincero con lei.

Romy si sente male

Romy avrà un malore improvviso durante le sue nozze e verrà portata immediatamente all'ospedale. Poco dopo i dottori riveleranno che la donna è in gravi condizioni e soltanto un trapianto di cuore potrà salvarle la vita. Intanto Robert ed Eva riusciranno a ritrovare la sintonia di un tempo, mentre Annabelle riceverà una brutta notizia. Più tardi Jessica organizzerà un picnic insieme al suo amato, così scoprirà di più sul suo carattere. Tutti i tentativi della donna di avvicinarsi al suo amato avranno un clamoroso successo.

Successivamente Romy non riuscirà a riprendersi e morirà tra le braccia di Paul. Quest'ultimo, disperato per la terribile vicenda, sarà ignaro che la sua amata non è altro che una vittima involontaria del macabro piano di Annabelle. Infine al Fürstenhof arriverà un facoltoso cliente italiano, l'uomo chiederà un menu nella sua lingua, ma non sarà disponibile, pertanto Valentina si improvviserà interprete.