Antonio Zequila, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello VIP, continua a far discutere con alcune dichiarazioni poco piacevoli nei confronti di Patrick Pugliese, anch'esso concorrente del reality. Già nelle scorse settimane 'Er mutanda' è finito nelle polemiche per alcune dichiarazioni rivolte a Paola Di Benedetto, con quest'ultima che venne rimproverata per essersi rifiutata di spogliarsi durante una sfilata in casa. In quell'occasione intervenne il fidanzato della ex Madre Natura Fede, che definì Zequila incommentabile.

La stessa Paola, tuttavia, ha smorzato le polemiche dichiarandosi non offesa per le dichiarazioni del collega.

Zequila definisce Patrick un 'escremento'

Le nuove dichiarazioni contro Patrick sono arrivate nella giornata di ieri, domenica 2 febbraio. Parlando con altri inquilini della casa del Grande Fratello, Zequila ha definito Patrick un escremento: "Patrick è un residuo dei concorrenti delle edizioni del Grande Fratello degli anni passati. Lo hanno mandato qui per creare scompiglio. Patrick è un escremento della natura.

Sangue, escrementi e siero. Patrick, eccolo là, quella me...a". Gli altri concorrenti, nel momento in cui hanno sentito queste dichiarazioni, non hanno speso neanche una parola per difendere il compagno di reality, ma hanno riso di gusto a ciò che diceva Zequila. Queste parole sono ancora più gravi se pensiamo che non sono le prime offensive che l'uomo rivolge a Patrick; negli scorsi giorni, Zequila si era rivolto all'uomo definendolo 'palla di lardo', mentre in un'altra occasione aveva dichiarato che Patrick "dovrebbe essere legato a un palo come San Sebastiano.

Dovrebbe essere legato per poi tirargli le pa...e. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui genitali 40, nei denti 50". Un insieme di dichiarazioni che hanno stancato il pubblico a casa, tanto che l'hashtag #Zequilafuori spopola su Twitter.

GF VIP, le offese andrebbero punite anche quando non sono rivolte alle donne

Sentendo le dichiarazioni di Antonio Zequila non si può non pensare a ciò che accadde con Salvo Veneziano qualche settimana fa; l'uomo, infatti, venne giustamente squalificato in seguito a delle dichiarazioni violente e offensive rivolte ad Elisa De Panicis.

Tuttavia le offese dovrebbero essere considerate tali anche quando le vittime sono uomini e non donne. E a dire ciò è lo stesso Patrick, che parlando con Andrea Montovoli ha raccontato di aver detto a Zequila che se avesse continuato con le offese avrebbe rischiato la squalifica; secondo quanto dichiarato da Patrick, Zequila avrebbe risposto a questo invito con un emblematico: "Ma te non sei mica una donna".