Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Una vita", ambientata nella Spagna dei primi del novecento. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno all'arresto di Ursula Dicenta, al matrimonio di Lucia e Samuel, all'aborto di Celia e agli sforzi fatti da Tito per diventare un'atleta modello.

Celia si scuserà con Trini

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Telmo confiderà a Fra' Bartolomeo di aver pensato di abbandonare il sacerdozio fino a poco prima che Guillermo venisse ucciso misteriosamente.

Ancora sotto shock per la perdita del bambino, Felipe accuserà Trini di aver causato involontariamente l'aborto di Celia. Per ottenere l'aiuto del Signore per curare il nipotino, Susana inizierà ad indossare soltanto abiti casti e di colore scuro. Inigo chiederà a Tito di comportarsi in maniera più responsabile, mentre Celia deciderà di andare a trovare Trini per chiederle scusa per il comportamento di Felipe.

Mendez ordinerà ai suoi uomini di perquisire la canonica, finendo per trovare fra le cose di Ursula l'arma del delitto che uccise prematuramente frate Guillermo.

Pressato da Inigo, Tito inizierà a condurre una vita sana, mangiando in maniera equilibrata e allenandosi tutti i giorni insieme a Liberto. Agustina inizierà a comportarsi come se avesse qualcosa da nascondere, facendo nascere molti dubbi fra i suoi conoscenti. Telmo deciderà di recarsi in carcere da Ursula per scoprire la verità sulla morte di Guillermo. Giunto lì però, il religioso avrà modo di discutere a lungo con la Dicenta, fino a comprendere che la donna è innocente e completamente estranea ai fatti.

Per evitare di pensare sempre all'aborto subito, Celia deciderà di occupare il suo tempo, organizzando il banchetto di nozze di Lucia e Samuel.

Samuel insulta Lucia

Il giorno del matrimonio, Lucia sarà colta dai dubbi sull'altare e non se la sentirà di pronunciare il fatidico sì davanti a Samuel. A quel punto, scosso dal rifiuto, l'Alday insulterà la fidanzata davanti a tutti, costringendo Felipe ad intervenire.

Nel frattempo, Telmo assisterà alla scena dagli ultimi banchi della chiesa.

Tito riuscirà a vincere il suo primo incontro, mentre Jacinto si pentirà di aver illuso Marcelina e chiederà aiuto a Servante per porre rimedio al misfatto. Per aiutare Celia a superare la perdita del loro bambino, Felipe acquisterà due biglietti per portare la moglie in Inghilterra da Tano. Venuta a sapere dell'iniziativa del marito però, Celia si rifiuterà di partire per rimanere al fianco di Trini, ormai nella fase finale della sua gravidanza.