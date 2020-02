L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome andrà in onda su Rai 1 il 24 febbraio con gli episodi cinque e sei. Nelle ultime due puntate abbiamo assistito a vari cambiamenti nella vita di Lila e Lenù, ma cosa accadrà con la fine della vacanza ad Ischia?

Anticipazioni dei prossimi episodi

Nelle prossime puntate de L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome, in onda il 24 febbraio su Rai 1, le due protagoniste saranno divise più che mai. Infatti, Lila (Gaia Girace) decide di seguire i suoi inaspettati sentimenti e di dare sfogo alle sue emozioni, Elena (Margherita Mazzucco), invece cercherà di allontanarsi dalla stessa situazione, dolorosa per quest'ultima.

Pinuccia (Federica Sollazzo) decide di abbandonare Ischia per poter tornare da suo marito Rino (Gennaro de Stefano), il fratello di Lila. Bruno Soccavo (Francesco Russo) dopo aver perso un'amicizia importante, decide di corteggiare Lenù, la quale non ricambia le attenzioni di quest'ultimo.

Dopo aver trascorso l'estate a Ischia, Elena e Lila non si rivedranno per un lungo periodo: successivamente, però, ci sarà un'inversione di rotta da parte di Lenù, quando verrà a sapere che Lila ha abbandonato il lavoro in salumeria per andare a lavorare con i fratelli Solara, nel negozio di scarpe in centro.

Quando le due amiche si rivedranno, Elena avrà un'amara sorpresa.

Cosa è successo

Il terzo e quarto episodio de L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome, tratta dalla fortunata quadrilogia di Elena Ferrante, sono andati in onda lunedì 17 febbraio su Rai 1. Lila e suo marito Stefano (Giovanni Amura) sono sempre di più ai ferri corti, e non mancano le occasioni per accese litigate tra i due: infatti Stefano è venuto a sapere che Lila permetteva al fratello di lei, Rino e alla sorella di lui, Pinuccia di utilizzare la loro dimora per passare qualche ora insieme da soli.

Pinuccia è incinta, e i due giovani organizzano in fretta un matrimonio riparatore. Nel frattempo, Elena viene invitata dalla sua professoressa di latino e greco ad una festa, dove vede Nino Sarratore (Francesco Serpico) con la sua fidanzata: nonostante ciò, riescono ad avere una piacevole e appassionata conversazione. Successivamente Lila decide di partire per Ischia in estate, accompagnata da Pinuccia, e chiede ad Elena di unirsi alla vacanza: la ragazza accetta poiché Nino Sarratore le ha accennato che anche lui passerà l'estate in villeggiatura nel medesimo posto.

Purtroppo per Elena, però, durante la vacanza sembra nascere una simpatia di Nino nei confronti di Lila, che culmina in un bacio. Lila racconta l'accaduto ad Elena, la quale dichiara all'amica di infanzia di non provare più nulla per Nino.