Oggi è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over. L'appuntamento si è aperto come di consueto con Gemma Galgani e il suo sfogo contro Tina Cipollari. La dama torinese sostiene che l'opinionista continui ad avercela con lei senza alcun motivo. Dopo aver chiuso la sua conoscenza con Emanuele la scorsa settimana, sono arrivati in puntata due nuovi corteggiatori. La Galgani ha deciso di tenerli entrambi. Non è mancato ovviamente lo scontro acceso con Tina Cipollari. L'opinionista si è ripresentata in studio con la cartina geografica dell'Italia in cui, regione per regione, erano indicati tutti gli uomini che si sono alternati in studio negli scorsi anni per conoscere Gemma.

Tina vorrebbe ancora che ritornassero in studio per raccontare cosa realmente ci sia stato con la donna. Ma a tenere banco in questo nuovo appuntamento settimanale è stato un duro scontro tra Gianni Sperti e una protagonista del parterre femminile. Si tratta di Barbara De Santi. Ecco cosa è successo in studio tra lei e l'opinionista.

Accesa discussione tra l'opinionista Gianni e la dama Barbara

Tutto è iniziato quando Barbara De Santi ha deciso di conoscere un nuovo corteggiatore arrivato direttamente dalla Svizzera.

A questo punto è intervenuto Gianni dicendo alla De Santi che lo tiene solo perché è un bel ragazzo, vive in Svizzera e fa il broker. Barbara ovviamente prende malissimo le affermazioni fatta da Sperti e replica aspramente con questa frase: "Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro.' Un'insinuazione rivolta certamente a Gianni Sperti che si sente ovviamente toccato da queste parole. Ecco come è andata a finire la discussione.

La De Santi in lacrime smascherata da Gianni a U&D

Barbara fa riferimento alle ultime affermazioni fatte da Paola Barale a Live non è la d'Urso. La donna nel corso dell'intervista ha detto di non aver fatto dei figli con Sperti perché lavorava solo lei. Barbara ovviamente ha detto che la frase non era assolutamente rivolta a lui. Gianni però questa volta ha le prove. Si tratta dello screenshot di un commento pubblicato dalla De Santi sotto un post su Instagram di una fan.

Barbara De Santi, a questo punto, rendendosi conto di essere stata smascherata, si mette a piangere e alla fine chiede scusa a Gianni. Si giustifica dicendo che credeva di aver commentato in una chat privata e non aperta a tutti. Gianni molto innervosito ha detto: 'Non parlare mai più della mia vita.' Poi ha lasciato adirato lo studio. Barbara invece ha detto di non voler più continuare a far parte del programma dopo quanto accaduto in studio. Come andrà a finire? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirlo.