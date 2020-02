Nuovo spazio dedicato al popolare reality GF Vip, che ieri sera ha fatto compagnia ai telespettatori sulla rete ammiraglia Mediaset con uno scoppiettante appuntamento. Serena Enardu, concorrente indiscussa di questa quarta edizione ha abbandonato il gioco per aver perso al televoto contro Fabio Testi. L’uscita dell’influencer sarda ha suscitato la reazione dell’ex fidanzato Giovanni Conversano, che si è servito di un post sui social per poter dire la sua. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, sull'eliminazione della 43enne che ha conosciuto proprio nel talk show di Maria De Filippi, ha sottolineato ai suoi fan che l’ex tronista è stata sconfitta in tutte le nomination in cui a decidere la sua sorte è stato il pubblico da casa.

GF Vip, riassunto della 12^ puntata: Serena eliminata, Pago e Licia in nomination

La dodicesima puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5 il 17 febbraio 2020, è stata abbastanza movimentata. Per iniziare Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese hanno continuato a litigare anche in diretta televisiva, dopo il battibecco avuto durante la scorsa settimana. Pago ha avuto un confronto con il marito di Fernanda Lessa, che gli ha fatto presente di non aver gradito alcune sue affermazioni. Successivamente il cantante sardo si è dovuto separare da Serena Enardu, che è stata eliminata dal pubblico da casa venendo battuta quindi da Fabio Testi.

Quest’ultimo ha ricevuto la visita della sua tata, mentre Paolo Ciavarro ha abbracciato i genitori Massimo ed Eleonora Giorgi, che hanno avuto anche la possibilità di conoscere Clizia Incorvaia. Prima del turno delle nomination, nella casa di Cinecittà hanno fatto il loro ingresso le tre aspiranti inquiline: Teresanna Pugliese, Sara Soldati e Asia Valente. Sempre nel corso della serata, Andrea Montovoli ha trovato il coraggio per confessare per la prima volta di essere stato in carcere in passato.

A guadagnarsi l’immunità sono state Clizia, Fernanda, Adriana, e Antonella, mentre tra gli uomini hanno avuto la meglio Zequila, Denver, Montovoli e Patrick. Infine, Pago e Licia Nunez sono finiti al televoto settimanale, e sapranno chi dei due dovrà concludere questa esperienza televisiva venerdì 21 febbraio 2020.

Giovanni Conversano lancia l’ennesima frecciatina alla Enardu

Serena Enardu pur non essendo ormai nella casa del GF Vip, continua ad essere al centro dell’attenzione mediatica.

A commentare l’eliminazione dell’influencer sarda dal Reality Show condotto da Alfonso Signorini ci ha pensato l’ex fidanzato Giovanni Conversano, che non ha perso l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina. Queste sono le parole scritte dall’ex volto di Uomini e Donne sul proprio profilo Instagram: “Il pubblico sovrano aveva già deciso. Sei nella storia, tre volte su tre la gente ti ha voluta fuori. Fatti una domanda e datti una risposta, è finito il tempo in cui il vittimismo, l’ipocrisia e la menzogna avevano la meglio. Non hai mai imparato che chi semina vento, raccoglie tempesta”. Ebbene sì, non è la prima volta che Giovanni critica la donna con cui ha avuto una relazione, visto che in questi giorni ha avuto la possibilità di esprimere il suo parere sul percorso della diretta interessata nella casa più spiata d’Italia.

L’imprenditore in collegamento con lo studio di Mattino 5, oltre ad affermare che secondo lui Serena e Pacifico abbiano stretto un accordo già prima di varcare la porta rossa, ha aggiunto che la 43enne è una persona repressiva. A questo punto per sapere se la Enardu sceglierà di replicare o meno ai numerosi attacchi del suo ex fidanzato, dato che adesso è tornata alla sua vita di sempre non resta che attendere.