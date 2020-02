Gianni Sperti è stato protagonista di un acceso scontro con la dama Barbara De Santi nel corso della puntata del 18 febbraio 2020 di Uomini e donne trono over, in cui l'opinionista ha lanciato nuove accuse contro la dama. Gianni ha portato in studio le prove della scorrettezza che avrebbe usato la De Santi sui social network per andargli contro, utilizzando delle dichiarazioni della sua ex moglie. Un comportamento che ha fatto andare su tutte le furie l'opinionista.

Gianni Sperti attacca Barbara De Santi

Nella puntata di martedì 18 febbraio 2020 del Trono over Barbara De Santi ha fatto la conoscenza di un nuovo cavaliere, Michele, che ha raccontato di vivere e lavorare come broker in Svizzera. La rapidità con cui la dama ha deciso di accettare di far rimanere il cavaliere per conoscerlo meglio ha però insospettito i due opinionisti, Gianni e Tina, ma soprattutto Sperti che in svariate occasioni ha manifestato i suoi sospetti circa il fatto che Barbara sia interessata al portafoglio del cavaliere che ha di fronte piuttosto che ai sentimenti.

La De Santi, però, per difendersi dalle accuse di Gianni ha replicato: "Io non mi sono mai fatta mantenere, a differenza di altre persone". L'opinionista ha prima accusato Barbara di aver usato sui social una dichiarazione fatta dall'ex di Sperti, Paola Barale, in cui si dice che lui è un mantenuto. Gianni ha chiarito che le dichiarazioni dell'ex moglie non corrispondono alla verità, in quanto anche lui lavorava nel periodo in cui era sposato con la Barale, pur non percependo i suoi stessi compensi.

Le parole di Paola Barale su Gianni Sperti

La showgirl, che per anni è stata al fianco di Maurizio Costanzo a "Buona Domenica", ha dichiarato nel salotto di Barbara d'Urso che Gianni, durante gli anni in cui sono stati sposati, aveva mostrato interesse a diventare papà, ma in quel momento siccome lei si sentiva il capofamiglia - in quanto portava avanti tutto lei - non se l'era sentita di fare un figlio, in quanto Sperti al tempo non le dava tutte le necessarie garanzie.

Per Paola, insomma, è facile dichiarare la volontà di avere un bambino, ma per farlo - secondo lei - occorre che ci siano tutti i presupposti. Su certi aspetti, dunque, la Barale non ha mai voluto tradire la sua razionalità.

Il commento di Maria De Filippi

Anche la conduttrice di Uomini e Donne ha voluto dire la sua sulla faccenda, dicendo che non ci vede niente di male nel fatto che la parte debole economicamente di una coppia possa essere un uomo o una donna. Per Maria se esiste la parità, ciò deve valere in tutti i sensi. Il matrimonio non può prescindere da tutto ciò. Ancora una volta la De Filippi è scesa in campo per sedare gli animi e riportare l'ordine in studio.