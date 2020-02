Barbara De Santi è sempre oggetto di critiche ed attacchi, talvolta motivati, altri pretestuosi. Anche nel corso dell'ultimo appuntamento di Uomini e Donne, andato in onda martedì 18 febbraio 2020, la dama ha dovuto tener testa non solo agli attacchi di Gianni Sperti, ma anche a quelli di altri cavalieri e dame. La professoressa non ne può più ed è stanca di essere sempre fraintesa al punto di annunciare il suo ritiro dal dating show, dove ormai tutti mettono in discussione ogni sua parola, pensando sempre male di lei.

Barbara De Santi minaccia di lasciare il Trono over

Dopo l'acceso confronto avuto con l'opinionista Gianni Sperti - a causa di una citazione fatta dalla De Santi sui social relativa ad una recente dichiarazione di Paola Barale sull'ex marito - la dama è apparsa visibilmente delusa e affranta. Considerato il clima perennemente ostile nei suoi confronti, la dama ha quindi manifestato il desiderio di concludere la sua permanenza al dating show, chiedendo a Michele, il nuovo cavaliere venuto per lei, se fosse disponibile a conoscersi fuori dal programma.

Il cavaliere venuto appositamente da Lugano per lei ha accettato la sua proposta. Barbara poi ha proseguito lanciando nuove frecciatine, dicendo che all'interno del programma sono presenti persone che non dovrebbero esserci. A chi si riferisce?

Gemma Galgani attacca Barbara De Santi

Le nuove accuse di Barbara hanno creato non poco scompiglio in studio. Gemma Galgani ha voluto dire la sua dicendo alla De Santi di non fare del vittimismo.

Barbara e Gemma, si sa, non sono mai state in sintonia, tanto che la Galgani ha ricordato che in diverse occasioni è stata difesa sui social dagli attacchi fatti dalla De Santi sui suoi profili.

Per Gemma non c'è dubbio sul fatto che tra i followers di Barbara ci sono persone che in realtà non la supportano veramente, ma sono pronti ad estendere ad altri i contenuti ed i commenti che la dama pubblica.

La Galgani cerca di far capire a Barbara che non è una buona cosa essere recidivi, piuttosto bisognerebbe far buon uso di ciò che è accaduto in studio per ripensare al proprio comportamento, cercando di migliorare e non minacciare di abbandonare.

Per la torinese, quindi, le parole di Barbara sono solo un alibi, insomma un pretesto per far sí che la collega possa dare il via a nuove polemiche, gettando la colpa del suo abbandono su altre persone. Barbara non ha accettato le parole di Gemma, quindi replicando a tono le ha detto: "Io non sono come te che strisci per avere notorietà". Parole pesanti, che hanno innescato un acceso battibecco tra la Galgani e la De Santi.

Le parole di Maria De Filippi

Come al solito solo l'intervento di Maria De Filippi ha portato tutti alla ragionevolezza. La conduttrice ha, infatti, chiarito alla De Santi che un conto è un'opinione, un altro è un giudizio insindacabile. La De Filippi ha quindi esortato Barbara a non considerare Gianni come un suo nemico. Secondo Maria, la De Santi divide il mondo tra amici e nemici. Una cosa da non fare se si vuole vivere meglio.