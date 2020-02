A Uomini e donne over, il programma pomeridiano di Maria De Filippi, non mancano le liti in studio. Nell'ultima registrazione di sabato 15 febbraio, Gianni ha litigato con Barbara De Santi e la donna è arrivata alle lacrime. Tina ha continuato a provocare Gemma, indicando tutti gli uomini che avrebbe baciato, mentre Armando è stato colpito da una nuova donna ed ha mandato via la dama che stava frequentando.

Spoiler Uomini e donne over, registrazione 15 febbraio: Barbara in lacrime per Gianni

Ancora liti nello studio di Uomini e donne: questa volta è toccato a Barbara.

Secondo le anticipazioni riportate da 'Il vicolo delle news', per la bella dama sono arrivati tre nuovi corteggiatori e lei ha deciso di proseguire la conoscenza con due di loro. Gianni è intervenuto chiedendo a Barbara se uno di loro lo tenesse perché è un bel ragazzo oppure perché fa il broker in Svizzera. Da qui è partita una discussione, perché la donna si è difesa dicendo: "Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro". L'ex ballerino si è sentito toccato dall'affermazione di Barbara, certo che si riferisse a lui dopo l'intervista rilasciata da Paola Barale.

L'ex moglie di Gianni Sperti, infatti, a 'Live - Non È La D'Urso' aveva dichiarato di non aver avuto figli da lui perché lavorava solo lei. Barbara ha negato il riferimento all'opinionista, ma lui ha insistito mostrandole degli screenshot ricavati dai commenti sul profilo Instagram, in cui la dama rispondeva ad una fan. Imbarazzata e umiliata per l'accaduto, Barbara è finita in lacrime, scusandosi perché era convinta di aver scritto in privato il suo pensiero.

Anticipazioni U&D over: Armando manda via la ragazza che frequentava

Gli spoiler di Uomini e donne over raccontano che Armando sia rimasto molto affascinato da una nuova entrata: Valentina, mulatta, con un figlio di 9 anni. Visti i continui sguardi che il corteggiatore ha indirizzato alla donna, la dama che sta frequentando si è infastidita. Lui, per tutta risposta, ha deciso di chiudere la conoscenza.

Valentina, tuttavia, non si è espressa in merito al suo interesse per il napoletano.

Nella registrazione di sabato 15 febbraio, a Uomini e donne over non è mancato il siparietto con Tina. L'opinionista ha tirato fuori la cartina dell'Italia con tutti gli uomini di Gemma attaccati alle varie regioni. Tina ha accusato la Galgani di aver baciato troppi uomini, indicandoli al pubblico, ma Gemma si è difesa staccando dalla cartina quelli che non aveva baciato. Tina ha insistito chiedendo a Maria di poter parlare con loro. Nel frattempo per Gemma sono arrivati altri due corteggiatori e lei ha deciso di proseguire la conoscenza.