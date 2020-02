Giovedì 13 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e donne dove non mancheranno le discussioni e i colpi di scena. Su Canale 5, a partire dalle 14:45, i fan del dating show di Maria De Filippi assisteranno alla sfilata delle dame dal tema 'Stasera mi dirai di sì' ed alla quale parteciperà eccezionalmente anche Ida Platano. La dama bresciana, dopo aver sfilato sulla passerella, scoppierà a piangere, nel momento in cui la conduttrice le chiederà come vanno le cose con Riccardo.

Le lacrime di Ida faranno dunque supporre una crisi in atto tra i due.

Uomini e donne spoiler: Ida protagonista della sfilata dal tema 'stasera mi dirai di sì'

Dopo le tanti discussioni avvenute nelle scorse puntate e che hanno visto ancora una volta Gemma chiudere la conoscenza con un cavaliere, nella nuova puntata di U&D del 13 febbraio verrà dato spazio alla sfilata dal tema 'Stasera mi dirai di sì', così come anticipato anche dal video pubblicato su 'Witty tv'. Da quanto si apprende, Gemma sfilerà indossando un abito dallo spacco vertiginoso e che scatenerà le critiche sia di Gianni che di Tina.

Quest'ultima in particolare, le dirà di non sopportare le donne che si vestono in quel modo. Assente in studio Barbara, mentre vi sarà la gradita partecipazione di Ida Platano che sfilerà in passerella accompagnata da Gianni. Le due Valentina invece, sfileranno vestite da sposa.

Ida Platano in lacrime, aria di crisi con Riccardo nella puntata di U&D del 13 febbraio

Secondo quanto riportano le anticipazioni sul prossimo appuntamento di U&D, Ida si accomoderà insieme nel parterre femminile insieme alle altre dame e dove, poco dopo, si lascerà andare ad un pianto disperato.

Il tutto avrà inizio quando Maria de Filippi le chiederà come sta andando la storia d'amore con Riccardo ed a cui la dama non vorrà rispondere, segno che tra loro vi potrebbe essere una profonda crisi. La Platano continuerà a versare lacrime per il resto della puntata, senza proferire parola su quanto sta accadendo tra lei e Riccardo. In molti, a seguito di ciò, hanno pensato addirittura ad un addio tra i due ex protagonisti del Trono Over ma, per saperne di più, si dovrà attendere una delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

Per scoprire ulteriori dettagli sulla sfilata delle dame del Trono Over e sulla vicenda legata a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, non resta che seguire la nuova puntata di U&D in onda giovedì 13 febbraio su Canale 5, a partire dalle 14:45. Si ricorda inoltre che, su 'Witty tv' è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse curiosità riguardanti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.