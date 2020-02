Nella puntata di martedì 11 febbraio di Vieni da me, programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, si è discusso del Festival di Sanremo 2020 e di tutti i suoi retroscena. A riportare alcuni particolari del festival, è stata la giornalista e conduttrice Monica Setta. Quest'ultima, inoltre, ha raccontato la sua verità sulla canzone "Fai rumore" di Diodato, dichiarando che non sarebbe indirizzata all'ex fidanzata Levante, bensì a un'altra donna di nome Francesca.

Monica Setta racconta la sua verità sulla canzone di Diodato

Nella puntata di oggi di Vieni da me, Monica Setta ha dichiarato che è molto entusiasta della vittoria a Sanremo 2020 di Diodato. La giornalista e conduttrice ha poi aggiunto che è molto fiera del fatto che abbia trionfato un giovane ragazzo proveniente dalla sua terra, la Puglia. Antonio Diodato, infatti, è nato ad Aosta ma ha vissuto principalmente a Taranto, la sua città di origine alla quale è ancora molto legato. Poco più tardi, Monica Setta ha lanciato una bomba sul brano "Fai rumore": "Pare che questa canzone sia dedicata a un'altra donna di nome Francesca.

Quindi colpo di scena". E' intervenuta una curiosa e incredula Caterina Balivo che ha esclamato: "C'è sempre un’ex!". Poi è intervenuto l'esperto del web Lorenzo Farina che ha affermato: "Francesca dovrebbe essere l'ex fidanzata di Diodato e attuale fidanzata di Edwyn Roberts, che è l'altro autore di Fai rumore. Quindi, è un bellissimo triangolo perché l'ex di un autore e attuale dell'altro. Una roba bellissima!".

Infine, la Balivo ha ironizzato: "Erano tempi più facili quando c'era una scimmia che ballava!".

Vieni da me, il pubblico di Twitter reagisce sul retroscena di 'Fai rumore'

Dopo le dichiarazioni scottanti su Diodato fatte da Monica Setta a Vieni da me, il pubblico di Twitter è rimasto piuttosto incredulo e sorpreso. Qualche telespettatore, infatti, ha commentato: "Fermi tutti. Ecco il trash che nessuno si aspettava.

A Vieni da me hanno detto che la canzone di Diodato è dedicata a Francesca, sua ex e attuale fidanzata di Edwyn Roberts, coautore di "Fai rumore". Sto male". Poi c'è anche chi è rimasto con l'amaro in bocca dopo aver scoperto la probabile verità che si cela dietro canzone vincitrice di Sanremo 2020: "Avete rotto la favola di questa canzone, lasciatemi sognare ancora tra Levante e Diodato". Però, c'è anche chi non crede alle parole di Monica Setta: "Tanto secondo me la canzone di Diodato è per Levante perché l'ha negato solo dopo averlo fatto capire a Domenica In". Insomma, qual è il vero retroscena che si nasconde dietro a "Fai rumore"?

Sicuramente, l'unico che può saperlo è proprio Diodato.