Un posto al sole si appresta a regalare al suo pubblico una nuova appassionate settimana di programmazione. Le trame della soap opera di Rai 3 da lunedì 10 a domenica 14 febbraio puntano l'attenzione soprattutto su Alberto.

L'uomo, infatti, dopo l'ingresso ai Cantieri Flegrei Palladini di Fabrizio Rosato in qualità di socio, sarà sempre più preoccupato per il suo ruolo in azienda e si rivolgerà ad una sua vecchia conoscenza per salvaguardare la sua posizione. I guai per lui però non riguarderanno solo la sua situazione lavorativa bensì anche la sfera personale in quanto Nunzia, la madre di Clara, sarà stanca di vedere la ragazza sempre più provata e sofferente a causa di Alberto e mediterà vendetta contattando una misteriosa persona legata al suo passato.

Successivamente la cameriera verrà a sapere una notizia che potrebbe cambiare drasticamente la sua vita, mentre Palladini verrà brutalmente aggredito e si renderà conto di essersi messo contro persone sbagliate.

Un posto al sole, Giulia cercherà il conforto di amici e familiari

Tra le storyline di Un posto al sole che stanno tenendo banco in queste ultime settimane vi è anche quella incentrata su Giulia e sulla truffa ai suoi danni ordita da Marcello, l'uomo conosciuto in chat che ha carpito la sua fiducia con il solo scopo di sottrarle del denaro.

Ornella, allarmata dalla decisione dell'amica di sbloccare dei soldi che aveva vincolato in banca, ha allertato Niko e Angela e i due giovani hanno redarguito la madre circa le vere intenzioni di Marcello.

Tuttavia la Poggi si è molto arrabbiata e ha manifestato ai figli la sua volontà di trasferire il suo denaro all'amico. Gli spoiler di Un posto al sole svelano che la donna, dopo l'ultima telefonata con Marcello dovrà decidere a chi credere.

Successivamente, delusa dall'uomo, si rifugerà nell'affetto degli amici e dei suoi familiari.

Trame settimanali di Un posto al sole: Marina furiosa con Sebastiano

Anche Patrizio e Vittorio saranno al centro delle trame settimanali di Un posto al sole. Il figlio di Guido, sempre più insofferente per la presenza in casa di Mariella e Lorenzo, si confronterà con Patrizio e i due valuteranno insieme la possibilità di andare a vivere insieme, una decisione che però non entusiasmerà Raffaele e Guido.

Successivamente, il portiere di Palazzo Palladini chiederà a Renato di scambiare la sua cantina con quella del vigile.

Intanto, Arianna cercherà di comunicare ad Andrea la nuova data di convocazione dei Tribunale dei Minori per l'adozione. Marina, dal canto suo, avrà un'idea preziosa per individuare il nuovo amministratore delegato dei Cantieri, ma successivamente l'imprenditrice sarà furiosa con Sebastiano Rosato per delle dichiarazioni rilasciate alla stampa e cercherà di confrontarsi con Fabrizio.

Il ritorno di Eugenio Nicotera

Le anticipazioni di Un posto al sole, infine, segnalano anche che al Vulcano un imprevisto rischierà di compromettere la buona riuscita della serata di San Valentino, ma Samuel salverà la situazione.

Infine a Palazzo Palladini farà ritorno Eugenio Nicotera che dovrà condurre delle indagini su un pericoloso boss della Camorra.