Un posto al sole nei prossimi episodi porrà nuovamente l'accento sulla crisi matrimoniale tra Serena e Filippo.

Le trame inerenti le puntate dal 24 al 28 febbraio, rivelano che Leonardo farà di tutto per sedurre Serena, la quale vive un periodo di tensione perenne con Filippo e la donna, a quel punto, dovrà affrontare le sue paure e capire quali sono i suoi reali sentimenti.

Nel frattempo, Roberto si avvicina sempre più a Marina sostenendola sempre mentre Arianna e Andrea partiranno per l'adozione internazionale.

Infine, Clara deciderà di abortire ed Alberto inizierà a fare i conti con i problemi economici derivati dalla perdita del lavoro sia ai Cantieri sia alle aziende Viscardi.

Un posto al sole, Alberto infanga Marina

Le trame Un posto al sole dal 24 al 28 febbraio, rivelano che ci saranno molti dubbi circa le possibili responsabilità di Marina mentre Roberto le starà vicino dandole tutto il suo sostegno. Intanto, Arianna e Andrea partiranno alla volta del Madagascar per l'adozione internazionale e ciò comporterà una riorganizzazione della gestione di caffé Vulcano.

Poco dopo, Alberto sarà felicissimo di continuare ad infangare Marina mentre Fabrizio vedendo la donna sempre più angosciata, farà un gesto inaspettato nei confronti del Palladini. Cosa farà il Rosato che è ancora palesemente innamorato della signora Giordano e farebbe qualsiasi cosa per lei?

Nel frattempo, grazie ad una serie di incredibile coincidenze, Leonardo conquisterà punti con Serena, a differenza di Filippo che continuerà ad essere sempre più distante dalla consorte.

Più tardi Patrizio sarà vittima di un simpatico scherzo di Carnevale che gli farà cambiare l'umore.

Un posto al sole, puntate 24-28 febbraio: Serena dovrà affrontare le sue paure

Nelle puntate Un posto al sole in onda dal 24 al 28 febbraio vedremo Serena e Filippo sempre più tesi e distanti. Tutto ciò, farà sì che Leonardo trovi il coraggio di provare a sedurre la donna di cui è ormai innamorato perso.

Intanto, Patrizio avrà il sentore che un importante critico culinario sia venuto al Vulcano per recensire la sua cucina: lui ed il suo staff riusciranno a dimostrare di essere all'altezza della situazione? Poco dopo, Clara prenderà una decisione molto importante, la ragazza, infatti, deciderà di non portare avanti la gravidanza.

Nel frattempo Marina sembrerà non avere molto chiara la situazione che la riguarda mentre Roberto Ferri, d'improvviso capirà il motivo per il quale la donna ha interrotto la relazione con Fabrizio.

Poco dopo, Leonardo e Serena si ritroveranno molto vicini e la donna dovrà così affrontare le sue paure e comprendere quali sono i suoi reali sentimenti.

La Cirillo asseconderà l'attrazione che sente nei confronti di Leonardo o si tirerà nuovamente indietro per rispetto di suo marito Filippo?

Alberto affronta i problemi economici

Alberto, dopo aver perso l'incarico sia ai Cantieri sia alle aziende Viscardi, inizierà ad affrontare i primi problemi economici. Intanto, Clara, dopo aver deciso di abortire ed ancora scossa e disperata, deciderà di andare in Ospedale per procedere in tal senso.

Nel frattempo, Marina dovrà capire se fare come gli ha detto Roberto lasciando le cose come sono in questo momento oppure lasciarsi andare al sentimento che prova per Fabrizio.

Cosa farà la donna? Poco dopo, le cose si complicheranno anche per Niko, il quale per sua sfortuna, inizierà a svuotare la cantina insieme a Guido. Tuttavia, presto avrà una gradita sorpresa. Di cosa si tratterà? Per saperlo non ci resta che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, in onda tutti i giorni lavorativi su Rai 3 alle ore 20:45.