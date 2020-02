Puntate settimanali Il Segreto da non perdere. Le anticipazioni dal 16 al 21 febbraio delle puntate in onda su Canale 5 svelano che la vera identità di Garcia Morales verrà a galla. Il sottosegretario inoltre, si rivelerà essere complice di Fernando Mesia, con il quale ha stretto un patto per distruggere Puente Viejo.

Intanto, Maria capirà finalmente di essere in serio pericolo nelle mani di Dori Vilches. La Castaneda vorrà trovare il bandolo della matassa. Sarà così che sederà l'infermiera, in modo che cada ancora in trance e possa metterla al corrente di altri dettagli riguardo Clara.

Nello stesso tempo, pregherà Irene Campuzano di indagare sul passato della Vilches.

Il Segreto anticipazioni settimanali: i tormenti di Maria

Nei prossimi episodi della soap opera, la Castaneda vorrà assolutamente sapere chi è Clara e che cosa ha che fare con Dori, visto che l'infermiera l'ha più volte nominata nei suoi stati di semi-incoscienza. Temendo per la sua incolumità, Maria agirà du due fronti. Prima sederà la Vilches, con la speranza che possa lasciarsi sfuggire qualche altro particolare interessante e successivamente pregherà Irene di svolgere delle indagini riguardo Dori.

Maria inoltre, temerà che anche Esperanza e Beltran possano essere in pericolo e per tale ragione esorterà la Campuzano ad agire il prima possibile. Per non farsi scoprire, la Castaneda contatterà l'amica tramite una lettera.

La vera identità di Garcia Morales

Nelle puntate settimanali de Il Segreto in onda su Canale 5, Carmelo verrà a sapere che Fernando e il sotto segretario hanno stretto un patto.

I due sono decisi a distruggere Puente Viejo aprendo la diga. Nel frattempo, nel paesino si verrà a sapere che Garcia Morales non è chi dice di essere.

L'uomo ha mentito a tutti, in quanto altri non è che lo zio di Maria Elena, l'ex moglie del Mesia che perse la vita nel giorno del loro matrimonio. Questo retroscena farà capire a Severo e al Leal che Garcia e Fernando stanno tramando nell'ombra e che tutti i paesani sono in pericolo.

Berengario rinuncia all’eredità

Ci sarà spazio anche per la storyline con protagonisti Don Berengario ed Esther, decisa ad impossessarsi dei soldi del religioso. Il prete compirà un gesto di generosità per aiutare la ragazza. Essendo rimasto senza liquidi, rinuncerà alla sua eredità.

Inoltre, le anticipazioni settimanali de Il Segreto riferite alle puntate in programmazione su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio svelano che Carmelo proverà a fare il doppio gioco con Fernando, così da poterlo smascherare. Severo non sarà d'accordo, ma non potrà fare altro che accettare il piano dell'amico. Armero invece continuerà a chiedere soldi a Prudencio, mentre Lola si accorgerà che un uomo misterioso la sta pedinando.