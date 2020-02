Giovedì 27 febbraio, sulla ABC, è andato in onda il quindicesimo episodio di Grey's Anatomy. La puntata, come annunciato alla vigilia, ha portato in scena le conseguenze della forte tempesta di neve che ha colpito Seattle. Protagonista assoluto della 16x15 è stato Andrew DeLuca. Lo specializzando ha infatti affrontato le intemperie pur di recuperare, in un ospedale vicino, un organo necessario per la sopravvivenza di una piccola paziente del dottor Cormac Hayes. Nonostante il ragazzo sia riuscito nel suo intento, le gravi ferite alle mani causate dal gelo hanno costretto Andrew a sottoporsi alle cure di Jackson Avery.

Grey's Anatomy, Linda Klein annuncia nuovi problemi per DeLuca

A qualche ora dalla messa in onda, la sceneggiatrice del quindicesimo episodio di Grey's Anatomy ha rilasciato qualche interessante anticipazione riguardante il futuro di Andrew DeLuca. Linda Klein, intercettata dai microfoni di TvGuide, ha lasciato intendere che le conseguenze del coraggioso, ma sconsiderato gesto dello specializzando non tarderanno ad arrivare. Le ferite alle mani potrebbero infatti compromettere la carriera chirurgica del ragazzo.

Ecco le dichiarazioni della sceneggiatrice a tal proposito: “Dovremmo essere molto preoccupati per lui. È un medico e un chirurgo e come tale ha bisogno delle sue mani per continuare la sua bellissima vita. Quindi si, dovremmo essere molto preoccupati“. Se fino alla messa in onda della 16x15 le preoccupazioni dei fan si erano concentrate sulla salute mentale dello specializzando - a più riprese accusato di aver manifestato dei comportamenti insoliti - Linda Klein ha quindi aggiunto un ulteriore e preoccupante storyline per l'ex fidanzato di Meredith Grey.

La Klein commenta il feeling tra Meredith e Cormac: 'Ogni scena andava sempre meglio'

L'attenzione della sceneggiatrice si è poi concentrata sulle numerose scene che hanno coinvolto la protagonista e Cormac Hayes. Come mostrato nel corso del quindicesimo episodio i due medici hanno infatti avuto modo di confrontarsi, scoprendo molti punti in comune finora ignorati. Nello specifico, Linda Klein ha offerto qualche particolare sulla scena che più delle altre ha sottolineato la grande sintonia tra Meredith Grey ed il sostituto di Alex Karev.

Ecco cosa ha raccontato la sceneggiatrice: “Sono rimasta piacevolmente colpita da questa scena, questo è tutto ciò che posso dire a riguardo. Era semplicemente fantastica. Inizialmente, doveva essere girata nella sala d'attesa. Poi Ellen mi disse: 'Perché non farlo all'esterno e rendere tutto un po' più romantico con un po' di neve? "Quindi mi sono detta: 'Wow, è semplicemente fantastico' e tutti l'abbiamo amato quel momento."

Infine, la Klein non ha nascosto il suo entusiasmo per l'altra scena che ha coinvolto Meredith e Cormac: quella girata in sala operatoria. Anche in questo caso sembra che la sintonia tra i due interpreti abbia colpito parecchio la sceneggiatrice: Ogni scena andava sempre meglio.

Perfino durante l'operazione ho avuto la sensazione che la relazione tra loro due fosse già iniziata. È come se qualcosa, durante questa scena, ci avesse fatto venir voglia di vederli insieme".