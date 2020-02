Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 1 marzo a venerdì 6 marzo, ci saranno tantissimi colpi di scena e sorprese davvero interessanti. In particolare, Trini partorirà la piccola Milagros tramite parto cesareo, ma ci saranno complicazioni, e dopo una crisi perderà la vita. Invece, Padre Telmo lascerà i panni da sacerdote per amore di Lucia Alvarado. Infine, verrà ucciso l'unico testimone della morte di frate Guillermo e Ursula penserà che non uscirà più di prigione.

Il sacerdote andrà in carcere a trovare Ursula

Padre Telmo andrà con Fabiana a far visita ad Ursula in carcere. I due daranno speranza alla donna perché gli diranno che la sera del delitto c'era un mendicante nei pressi di calle Acacias che potrebbe aver visto qualcosa. Nel frattempo, Samuel Alday sarà terrorizzato dall'idea di poter essere raggiunto dallo strozzino Batan, e così deciderà di preparare la sua fuga.

Dopo diverse complicazioni, i medici diranno a Trini che dovrà sottoporsi ad un parto cesareo.

Nonostante la paura, riuscirà a dare alla luce la piccola Milagros, però le cose si complicheranno non poco. Infatti, il medico dirà che un lievissimo ritardo nella somministrazione del farmaco potrà essere fatale alla donna.

Nel frattempo, padre Telmo deciderà di rinunciare agli abiti sacerdotali, in quanto sarà certo di essere innamorato perso di Lucia Alvarado. Però, nonostante ciò, i due dovranno aspettare prima di poter rendere pubblico il loro amore, almeno fino a quando Ursula non verrà scagionata dall'accusa di aver ucciso il mentore del sacerdote, frate Guillermo.

Invece, Batan scoprirà che Samuel organizzerà la fuga da Acacias, lo fermerà e lo minaccerà di morte, in quanto dovrà prima pagare il suo debito.

Ursula perderà le speranze di uscire di prigione

Intanto, l'unico testimone dell'omicidio di Guillermo verrà ritrovato morto, e Telmo sarà convinto che sia stato Espineira a commettere questo delitto, e quindi lo accuserà apertamente. Ursula verrà a sapere che il mendicante è stato trovato morto, e si dispererà, in quanto penserà che con la morte dell'uomo non uscirà più di galera.

Nel frattempo, si aggraveranno le condizioni di salute di Trini, e il medico le somministrerà un farmaco salvavita, ogni volta che le verrà una crisi, dovuta alla gestosi. Invece, Agustina verrà minacciata da un sicario con un coltello, e sarà visibilmente scioccata. Proprio per questo motivo, la donna andrà da Fabiana e le confesserà di essere convinta di aver visto l'uomo che ha ucciso frate Guillermo.

Poco dopo, Trini allontanerà Clelia, però, mentre la donna andrà via, subirà una gravissima crisi e non ci sarà nessuno che possa soccorrerla tempestivamente. Quando arriverà Ramon, sarà già troppo tardi per Trini.

La morte di quest'ultima sarà una grave perdita per tutti gli abitanti di Acacias 38. Intanto, Celia vorrà prendersi cura di Milagros, mentre Ramos deciderà di occuparsi personalmente del funerale della donna.