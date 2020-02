Le anticipazioni di Una vita sono pronte a regalare grandi emozioni ai telespettatori di Canale 5. Nelle nuove puntate infatti, arriverà ad Acacias la bella Genoveva, pronta a creare scompiglio nel quartierino. In combutta con Ursula, la dark lady farà in modo che Rosina scopra il tradimento di Liberto.

Il giovane proverà a scusarsi, ma senza risultati. Rosina, delusa dal comportamento dell'uomo che ama, non ci penserà due volte a porre fine al suo matrimonio. A tentare di risolvere le cose ci proverà Casilda, ma sembrerà un'impresa alquanto impossibile.

Di seguito, le anticipazioni di Una Vita a riguardo.

Una Vita nuove puntate: Ramon trova la felicità con Carmen

Molte cose cambieranno nel corso dei prossimi episodi della soap opera, anche grazie all'entrata di nuovi personaggi. Ramon, dopo la dipartita di Trini, troverà l'amore con Casilda, l'unica che gli starà vicino in questo difficile momento. Tra i due nascerà un bellissimo sentimento che si trasformerà in una relazione stabile. Il Palacios, sfidando le pettegole del paese, dirà alla sua fidanzata di essere pronto ad ufficializzare la loro storia d'amore.

Nel frattempo, Genoveva e Alfredo si muoveranno per ingannare i vicini con l'allettante proposta di arricchirsi investendo i loro risparmi nella banca americana. Peccato che si tratti di una truffa e che il primo a scoprirlo sarà proprio Ramon. L'imprevisto costringerà l'uomo a rimandare la sua dichiarazione ufficiale di fidanzamento con Carmen che, tuttavia, capirà la situazione. Come narrano le anticipazioni di Una Vita, il Palacios chiederà aiuto a Felipe per smascherare i due perfidi truffatori.

Il tradimento di Liberto e le lacrime di Rosina

Genoveva non si limiterà a rovinare economicamente i vicini. Nelle nuove puntate di Una Vita, la dark lady macchinerà un piano per rovinare il matrimonio di Rosina e Liberto. La donna sedurrà Liberto attirandolo con una scusa nel suo appartamento. Intanto, dirà ad Ursula di mettere la pulce nell'orecchio a Casilda, così che possa beccare i due in flagrante.

Il piano di Genoveva andrà a buon fine. Casilda, dopo aver visto Liberto tradire Rosina, correrà a casa sua avvisandola del misfatto. Rosina non potrà credere alle parole della domestica, ma il marito non potrà fare altro che confermare il tradimento, pregandola di perdonarlo. La madre di Leonor però non ne vorrà sapere e lo caccerà di casa. Disperato, Liberto chiederà a Casilda di aiutarlo a far cambiare idea a Rosina che, intanto, piangerà lacrime amare.

Genoveva si bea della sua vendetta

Consapevole di essere riuscita nel suo piano, Genoveva brinderà pensando all'infelicità di Rosina. Nel frattempo Casilda con l'aiuto di Susana e Marcelina proverà a far incontrare la sua padrona e Liberto, ma un imprevisto rovinerà tutto.

Come narrano le anticipazioni di Una Vita infatti, il giovane verrà fermato per adulterio. Cosa ne sarà della storia d'amore tra Liberto e Rosina? Non resta che aspettare le prossime puntate per scoprirne gli sviluppi.