Domenica 23 febbraio andrà in onda una nuova puntata di Una vita, la soap ambientata ad Acacias che ogni pomeriggio tiene incollati al televisore milioni di telespettatori. Dalle anticipazioni si viene a sapere che Felipe sarà furioso con Trini, incolpandola dell'aborto di Celia. Intanto proseguiranno le indagini sull'omicidio di fra Guillermo e che faranno ricadere i sospetti su Ursula. Dopo aver perquisito la canonica, gli inquirenti arresteranno la Dicenta, tra lo sgomento degli abitanti del quartiere.

Anticipazioni Una Vita: Felipe furioso con Trini per l'aborto di Celia

Una nuova puntata ricca di emozioni attende i fan di Una Vita domenica 23 febbraio, dove Felipe sarà sconvolto dopo aver appreso che Celia ha perso il bambino che aspettava. Come rivelato da Lucia, la donna avrà abortito dopo aver girato tutta la città a piedi per procurare un farmaco a Trini. Per tale motivo, Felipe si infurierà e incolperà proprio la moglie di Ramon per quanto accaduto a Celia. Ramon vorrà intervenire nella lite tra la moglie e l'Alvarez Hermoso, ma Trini lo convincerà a non rompere i rapporti con il suo amico.

Inigo intanto, continuerà a fare da procuratore a Tito, il quale accetterà di mettere la testa a posto cominciando ad allenarsi in modo costante.

Una Vita, spoiler del 23 febbraio: Ursula arrestata con l'accusa di omicidio

Le anticipazioni relative al nuovo episodio di Una Vita parlano di forti tensioni nel quartiere di Acacias. Oltre al dramma di Celia, il commissario Mendez continuerà ad indagare sull'assassinio di fra Guillermo.

Il commissario interrogherà nuovamente Fabiana, dopo aver saputo che la domestica ha assistito al diverbio tra Ursula e il defunto, avvenuto nel bel mezzo di calle Acacias. Subito dopo gli inquirenti arriveranno a perquisire la canonica dove troveranno tra le cose di Ursula, l'arma del delitto. Per tale motivo la Dicenta verrà arrestata con l'accusa di aver assassinato fra Guillermo, tra lo sgomento dei presenti.

Celia sembra perdonare Trini nella prossima puntata di Una Vita

Nuove rivelazioni lasceranno di stucco i telespettatori di Una Vita che, nel prossimo episodio del 23 febbraio, come quella che padre Telmo farà a don Bartolomé. Il Martinez infatti, gli confesserà che proprio il giorno dell'omicidio di fra Guillermo, voleva parlare con il suo mentore della decisione di lasciare il sacerdozio. Servante invece, ancora sconvolto per la notizia della morte di Paciencia, ringrazierà Carmen per aver recuperato gli oggetti appartenuti alla defunta moglie. Felipe nel frattempo sembrerà non darsi pace e ripeterà le accuse verso Trini anche a Ramon.

Celia invece, contro il parere del marito, inviterà l'amica a casa e sembrerà aver messo da parte il rancore verso l'amica.