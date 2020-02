Continua a raccogliere il favore del pubblico la soap spagnola Una vita in onda dal 2015: una storia di contrapposizione fra mondi diversi. Da un lato un gruppo di cameriere e dall’altro quattro famiglie della classe media per le quali lavorano: i De la Serna, gli Álvarez Hermoso, gli Hidalgo e i Palacios. L’intera vicenda si snoda in un unico spazio: Acacias 38, un ricco palazzo situato in un quartiere borghese della Madrid degli ultimi anni del Diciannovesimo secolo.

Nelle prossime puntate alcuni eventi a dir poco drammatici sconvolgeranno l’intero quartiere, ma ci saranno anche tante novità negli episodi che andranno in onda da lunedì 17 a domenica 23 febbraio 2020 su Canale Cinque a partire dalle ore 14:10.

Vediamo tutte le anticipazioni.

Una Vita: addio a Frate Guillermo

Continua a struggersi Padre Telmo: si trova di fronte ad un dubbio amletico, non sa se assecondare il suo amore profondo per Lucia oppure restare fedele a suoi voti da sacerdote. Deciderà di partire per un breve viaggio per far chiarezza nella sua mente e nel suo cuore. A preoccupare il bel sacerdote, sono anche i sensi di colpa per le accuse mossegli dal Priore Espineira: l’uomo ha raccontato a Frate Guillermo, mentore di Telmo, terribili segreti che lo vedrebbero coinvolto insieme a Samuel in loschi piani.

Il Frate resterà esterrefatto di fronte alle rivelazioni del Priore ed avrà un serrato confronto con il suo pupillo. In viaggio Telmo avrà modo di meditare sull'accaduto. Ma al suo rientro farà un'agghiacciante scoperta: il corpo inanime del Frate.

Una Vita: il malore di Celia

Intanto Trini incarica Celia di attraversare la città per andare a comprare un tisana per il mal di testa. La povera ragazza durante il tragitto sarà colta da un malore e verrà portata subito in ospedale, dove purtroppo perderà il suo bambino.

Il malore di Celia e l’assassinio di Frate Guillermo porteranno preoccupazione e scompiglio ad Acacias. Mendez inizierà subito le indagini. La principale indiziata per ora sembra essere Ursula: la donna, che aveva origliato il discorso fra Frate Guillermo e Padre Telmo, si era immediatamente scagliata contro il Frate in pubblico. Il commissario interrogherà Fabiana nel tentativo di capire quale intruglio di erbe avrebbe dato a Ursula il giorno della morte del Frate.

Intanto Lucia affranta per il clima luttuoso che ha colpito il quartiere deciderà di rimandare le nozze, ma Samuel, minacciato Jimeno Batan, la farà desistere.

Padre Telmo crede che dietro l’assassinio del suo mentore ci sia il Priore Espineira e non tarderà ad accusarlo, quest’ultimo però negherà qualsiasi coinvolgimento.

Intanto Felipe al suo rientro ad Acacias scoprirà che la moglie Celia ha perso il loro bambino. Scopriremo che lui non era minimamente a conoscenza della gravidanza. L’avvocato furibondo se la prenderà con Trini, l’accuserà di essere la causa della disgrazia capitata alla moglie.

Vedremo anche Casilda stanca di essere coinvolta nelle pene d’amore tra il cugino Jacinto e Marcelina.