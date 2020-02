Presto le trame dello sceneggiato Una vita saranno ancora più movimentate da un nuovo ingresso. Le anticipazioni provenienti dalla Spagna svelano che i telespettatori italiani nelle puntate in onda su Canale 5 tra qualche mese, faranno la conoscenza di Genoveva Salmeron. Quest’ultima entrerà in scena al fianco del marito Samuel Alday, che dopo essere stato respinto più volte da Lucia Alvarado si rifarà una nuova vita. La new entry dopo aver perso il compianto consorte che morirà a causa sua, mirerà di farla pagare agli abitanti alleandosi con Ursula Dicenta e diventando la moglie del banchiere Alfredo Bryce.

Sfortunatamente il piano delle due malefiche donne darà i suoi frutti, quando una delle coppie più amate di Acacias 38 attraverserà una profonda crisi coniugale.

Una Vita, spoiler: Genoveva si allea con Ursula, arriva Alfredo Bryce

Negli episodi della serie tv Una Vita, che il pubblico italiano avrà la possibilità di vedere prossimamente, uno storico personaggio che ha causato tanta sofferenza a Blanca e Diego perderà la vita. L’uomo in questione è Samuel, che esalerà l’ultimo respiro per proteggere la sua nuova moglie Genoveva dal crudele Cristobal.

Dopo essere rimasta vedova, la Salmeron stringerà una pericolosa alleanza con la diabolica Ursula con l’intento di vendicarsi. La new entry sarà intenzionata a fare del male ai cittadini di Acacias 38, per essersi rifiutati di aiutare lei e il suo defunto marito quando si trovavano in grande difficoltà. Per la precisione Genoveva si avvarrà della complicità della Dicenta quando tornerà nel quartiere iberico in compagnia del nuovo compagno Alfredo Bryce, poiché continuerà a nutrire odio nei confronti di tutto il popolo.

La Salmeron mette in pratica i consigli della Dicenta, Rosina caccia di casa Liberto

A questo punto il nuovo arrivato, la moglie, e la storica dark lady della telenovela architetteranno un piano per rovinare i vicini. L’obiettivo principale di Alfredo sarà quello di truffare i borghesi fingendo di essere un gentiluomo, e convincendoli ad investire tutti i loro risparmi in una banca americana vicina al fallimento.

Purtroppo, la Salmeron non distruggerà i paesani soltanto economicamente, dato che una coppia sarà vicina alla separazione a causa sua. Seguendo alla lettera i consigli di Ursula, la vedova di Samuel comincerà a sedurre Liberto nel salotto degli Hildago, e il diretto interessato farà fatica a resistere al suo fascino. Il Seler proprio nell'istante in cui si getterà tra le braccia di Genoveva verrà sorpreso in flagrante dalla domestica Casilda, che spiazzata confesserà ciò che ha appena visto alla sua padrona Rosina. In un primo momento quest’ultima farà fatica a credere di essere stata tradita dal consorte, ma quando lo stesso confermerà la sconvolgente versione della cameriera perderà le staffe.

La madre di Leonor non avrà proprio nessuna intenzione di perdonare l’infedeltà del marito, dato che arriverà a cacciarlo di casa in un malo modo. Al Seler quindi non rimarrà che chiedere a Casilda di convincere la Rubio ad accettare le sue scuse, che nel frattempo sempre più delusa e amareggiata sarà irremovibile sulla decisione presa.