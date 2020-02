Prosegue l'appuntamento con le notizie di Beautiful, una delle TV Soap tra le più seguite in questo momento in Italia. Le trame delle puntate in onda dal 10 al 16 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Zoe Buckingham scoprirà la verità sullo scambio delle culle. La modella, infatti, capirà che Phoebe è in realtà Beth da una confessione di Flo Fulton. Thorne Forrester, invece, deciderà di lasciare Katie Logan durante le festività di San Valentino.

Beautiful, puntate 10-16 febbraio: Zoe affronta Flo

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate in onda da lunedì 10 a domenica 16 febbraio 2020 su Canale 5, rivelano che Flo informerà il dottore che sua figlia Zoe ha trovato i documenti dell'adozione della bambina da parte di Steffy. Una scoperta che manderà nel panico il ginecologo, trasferitosi nel frattempo a Londra. Reese, infatti, capirà che sua figlia ha scoperto che è coinvolto nello scambio delle culle. Di conseguenza, la Fulton pretenderà che l'uomo convinca la modella a non intralciare i loro piani, minacciandolo di mandare tutto all'aria.

Una confessione che sarà origliata dalla Buckingham, appostata dietro la porta. La giovane, a questo punto, minaccerà di andare alla polizia o di raccontare tutta la verità alla Forrester. In questo frangente, Flo confesserà con le lacrime agli occhi la verità sullo scambio delle culle.

Hope vittima di sensi di colpa

Alla casa sulla scogliera, Wyatt bacerà Sally in occasione della festa di San Valentino.

Inoltre, lo Spencer la ringrazierà di stare vicino ad Hope, distrutta per la perdita di Beth. A tal proposito, la Logan confesserà a Liam di tentare di tornare alla normalità. Un gesto che sarà apprezzato moltissimo dal consorte. Peccato che la donna sia assalita dai dubbi, tanto da pensare con insistenza al tragico parto sull'Isola di Catalina. Infatti, si incolperà della morte della figlioletta, in quanto si era addormentata al momento della sua nascita.

Il figlio del magnate, a questo punto, cercherà di distrarla, invitandola ad una cena romantica.

Buckingham scopre che Phoebe è in realtà Beth

Gli spoiler di Beautiful in onda fino al 16 febbraio 2020, rivelano che Zoe bersaglierà di domande scomode Flo, pretendendo di conoscere il nome della madre, che aveva dato alla luce la bambina, data in adozione. Alla fine, Flo sarà costretta ad ammettere che Phoebe è in realtà Beth, sebbene prima riveli le vere motivazioni che avevano spinto Reese a macchiarsi di un atto, tanto vile. Di conseguenza, la modella scoprirà che suo padre era stato minacciato di gravi ritorsioni da parte di alcuni pericolosi usurai.

Nel frattempo, Buckingham telefonerà alla figlia, dove le supplicherà di non raccontare niente a Steffy e Hope.

Thorne chiede il divorzio a Katie

Intanto, Katie riceverà i documenti del divorzio da parte di Thorne, in quanto ha deciso di mettersi da parte dopo aver visto il profondo cambiamento di Bill nei confronti di Will. In questa occasione, il Forrester rivelerà di aver deciso di trasferirsi a Parigi per affrontare il lutto della perdita di sua moglie e la figlia. Hope, invece, si recherà a Malibu, dove offrirà di aiutare Steffy nella gestione di Phoebe. Qui, attenderà che quest'ultima e Kelly si risveglino dal riposino pomeridiano.

Infine, correrà ad abbracciare la nuova arrivata, tanto da far preoccupare la figlia di Ridge per il suo attaccamento morboso nei suoi confronti.