Prosegue l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la TV Soap di grandissimo successo in tutto il mondo. Le trame delle puntate in onda dal 3 al 7 febbraio 2020 negli Usa, rivelano che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) organizzerà una festa di compleanno per Zoe Buckingham, che susciterà le gelosie di Hope Logan. Katie Logan, invece, confesserà a Bill Spencer che Sally Spectra (Courtney Hope) ha una malattia.

Beautiful: Zoe e Thomas vicini, Hope gelosa

Le anticipazioni di Beautiful in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 in Usa, rivelano che Carter farà alcune domande a Zoe sulla sua relazione con Thomas.

Il socio di Bill, infatti, metterà in guardia la modella sulle vere intenzioni del padre di Douglas. A tal proposito, quest'ultimo preparerà una bellissima festa di compleanno per la sua ragazza. In questa occasione, il Forrester fingerà di avere occhi solo per la Buckingham, visto che il suo unico scopo è quello di far ingelosire Hope (Annika Noelle). Un piano, che avrà il risultato sperato, visto che la Logan comincerà a provare una cocente gelosia, quando vedrà la coppia in teneri atteggiamenti.

Più tardi, Thomas avrà un incontro con il suo vecchio amico Vinny. Durante la chiacchierata, il figlio di Ridge si vanterà di essere vicino a riconquistare l'ex moglie e cacciare Brooke dall'azienda. Un'ammissione, che sconvolgerà il nuovo arrivato, il quale aveva creduto che il suo amico avesse messo la testa apposto accanto a Zoe.

Beautiful anticipazioni americane: il Forrester si allea con Quinn, Steffy in crisi

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, in quanto le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Thomas si recherà a casa di Eric, dove chiederà a Quinn (Rena Sofer) di allearsi per cacciare Brooke dalla famiglia Forrester per sempre. A tal proposito, la Fuller prometterà a Shauna di aiutarla a tornare a vivere a casa di Eric, dopo aver diviso Ridge e la Logan per sempre.

Nel frattempo, Steffy inizierà a provare dei gravi sensi di colpa. La donna, infatti, si pentirà di aver baciato Liam grazie alla intromissione di Thomas. Per questo motivo, capirà che il suo presunto ritorno di fiamma con lo Spencer è basato su un castello fatto di bugie, che potrebbe crollare da un momento all'altro.

Katie rivela a Bill che Sally sta male

Katie, invece, offrirà a Sally tutto il suo sostegno dopo aver appresto che sta male. La Spectra, infatti, si recherà dal medico per fare alcuni esami, dove sarà accompagnata dalla Logan. In questo frangente, l'ex di Wyatt farà promettere alla sorella di Brooke di non dire a nessuno i suoi problemi di salute.

Peccato, che la promessa venga subito spezzata dalla donna, la quale deciderà di rivelare tutto a Bill. Una confessione, che sconvolgerà lo Spencer, il quale dimostrerà di essersi pentito per aver trattato male Sally in passato. Infine, crederà che il figlio debba essere informato sulla situazione, visto che avevano avuto una storia in passato.