Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le trame spagnole, andate in onda a marzo 2019 in Spagna e nelle prossime settimane su Canale 5, annunciano che un nuovo lutto sconvolgerà le vicende ambientate ad Acacias 38. Stiamo parlando di Celia Alvarez Hermoso, che morirà dopo essere caduta dalla finestra nel tentativo di rapire la piccola Milagros.

Anticipazioni Una Vita: Celia ossessionata da Milagros

Le anticipazioni di Una vita, in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che un altro volto femminile abbandonerà le vicende ambientate ad Acacias 38.

Nel dettaglio, Celia morirà dopo aver dimostrato una vera ossessione nei confronti di Milagros, l'ultima erede di Ramon. La nobildonna, infatti, trascorrerà sempre più tempo con la figlia della povera Trini, sebbene Lolita decida di assumere una certa Fulgencia per prendersi cura di lei. Ma ecco arrivare il colpo di scena: la tata fuggirà precipitosamente dal quartiere dopo aver assistito ad una misteriosa scena.

Una Vita: Ramon infastidito dall'invadenza dall'Alvarez Hermoso

Gli spoiler di Una Vita andati in onda a marzo 2019 in Spagna a causa della differenza di emissione con l'Italia, rivelano che l'Alvarez Hermoso approfitterà della sparizione di Fulgencia per assumere le veci della madre di Milagros.

Nel frattempo, Ramon mostrerà la sua insofferenza davanti alla moglie di Felipe. Di conseguenza, il Palacios rimprovererà aspramente Celia di non aver dato da mangiare alla figlia di Trini, in quanto troppo occupata a girovagare per le vie del quartiere. Il vedovo della Crespo, a questo punto, ordinerà a Fabiana di sorvegliare le mosse della consorte del legale e quindi di non farla avvicinare per nessun motivo alla sua erede.

La moglie di Felipe cade dalla finestra

Purtroppo, la moglie di Felipe mostrerà segni di evidente pazzia dopo aver ricevuto queste imposizioni da parte di Ramon. La donna, infatti, darà una versione diversa di quello che è successo a suo marito, per poi rivolgersi a Milagros come se fosse sua figlia. Nel frattempo, il Palacios deciderà di recarsi a Parigi insieme ad Antonito, Lolita e Fabiana, dopo essere rimasto sconvolto dal ritrovamento di alcune macchie di sangue su di un cuscino, in camera di Trini.

Una decisione che farà saltare i nervi all'Alvarez Hermoso, che arriverà a compiere un estremo gesto pur di non rinunciare alla bambina. Ed ecco che la nobildonna si introdurrà in casa dell'uomo per rapire la figlia di Trini in piena notte. Peccato, che il piano degeneri da lì a poco, tanto da cadere dalla finestra dopo aver avuto un violento scontro con Ramon. In questo modo, si concluderà la partecipazione dell'attrice Ines Aldea all'interno della soap opera di Aurora Guerra.