Telmo Martinez e Lucia Alvarado saranno sicuramente gli assoluti protagonisti delle prossime puntate di Una Vita, la TV Soap campionessa di ascolti delle reti Mediaset. Le trame delle puntate, andate in onda un anno fa in Spagna a causa della differenza di emissione, rivelano che l'ex sacerdote finirà nella trappola del Priore Espineira e Padre Bartolomè. Questi ultimi, infatti, riusciranno a fargli lasciare il quartiere di Acacias 38 dopo essere stato incastrato di un furto.

Una Vita: Lucia e Telmo annunciano le nozze

Le anticipazioni di Una vita, in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che Telmo deciderà di abbandonare Acacias 38 dopo essere stato tradito da Padre Bartolomè.

Tutto inizierà nel momento in cui Lucia rinuncerà a diventare la moglie di Samuel, dopo la decisione di Martinez di abbandonare il clero. A tal proposito, quest'ultimo interromperà il matrimonio, nel preciso istante, in cui la cugina di Celia e l'Alday saranno in procinto di pronunciare 'sì, lo voglio'.

Per questo motivo, l'Alvarado non esiterà a piantare in asso il promesso sposo per gettarsi tra le braccia di Telmo. Prima del lieto fine, la coppia dovrà vedersela con nuovi pettegolezzi, che faranno in breve tempo il giro di tutto il vecchio quartiere di Acacias 38. Poi, annunceranno a tutti i loro conoscenti e famigliari, la loro intenzione di convolare a giuste nozze. In questo frangente, Lucia dimostrerà di essere profondamente innamorata dell'uomo, tanto da mettergli nelle mani l'eredità dei suoi genitori, i Marchesi di Valmez.

Una Vita anticipazioni: Telmo accusato del furto dell'eredità dell'Alvarado

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda prossimamente su Canale 5, Padre Bartolomè aiuterà l'ex sacerdote nelle pratiche burocratiche. I due, infatti, riusciranno ad aprire una fondazione benefica con il benestare di Felipe Alvarez Hermoso. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Ursula assisterà ad un abbraccio tra il priore Espineira e Martinez, tanto da avere alcuni dubbi a riguardo.

Dubbi, che in breve tempo si trasformeranno in certezze, visto che Padre Bartolomè comunicherà all'Alvarado e la Dicenta che la sua eredità è scomparsa nel nulla. Tutti i sospetti, a questo punto, ricadranno sull'ex sacerdote, visto che la vecchia istitutrice troverà alcuni documenti compromettenti in casa sua. Nel frattempo, Lucia ed il prelato si recheranno in banca, dove scopriranno di essere stati traditi da Telmo. La ragazza, a questo punto, delusa dal comportamento del promesso sposo, deciderà di fuggire da Acacias 38.

Il Priore Espineira e Padre Bartolomé sono complici, Martinez lascia Acacias 38

Ebbene sì, la figlia dei Marchesi di Valmez scriverà una missiva prima di decidere di gettarsi il passato alle spalle. Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che l'ex sacerdote è estraneo a tutta la faccenda, mentre il Priore Espineira e Padre Bartolomè brinderanno alla riuscita del loro piano. Purtroppo nessuno crederà all'innocenza di Telmo, tanto da essere costretto a lasciare per sempre il quartiere di Acacias 38.