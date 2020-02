Un bacio inaspettato ed una rivelazione che ha spiazzato il parterre del trono over di Uomini e Donne. La puntata del 27 febbraio del people show di Canale 5 ha visto protagoniste due coppie. Archiviate le tensioni con Gianni Sperti, Barbara De Santi ha riferito gli sviluppi della sua conoscenza con Michele manifestando qualche dubbio sul suo reale interessamento. Quest’ultimo ha ribadito di essere attratto dall’insegnante mantovana e l’ha sorpresa con un bacio sulle labbra: “E meno male che eri timido” - ha rimarcato la dama prima di ballare con il broker di Lugano.

In seguito sono stati chiamati al centro dello studio Antonella Brini e Marco B.

La dama ha rivelato che aveva invitato il cavaliere a dormire da lei ma lui ha preferito andare via. Il cinquantanovenne si è giustificato affermando che non aveva il pigiama con sé perché è abituato a dormire completamente nudo. Inoltre l’uomo ha riferito che la notte ama vestirsi da Batman ed andare in giro sui tetti. “Ho una passione per lui, mi manca solo la batmobile” - ha aggiunto Marco tra l’incredulità generale.

U&D, puntata 27 febbraio: Michele sorprende Barbara De Santi

Viaggia a gonfie vele la conoscenza tra Barbara De Santi e Michele. La dama aveva subito manifestato un certo interesse per il broker e nel corso della puntata di oggi, 27 febbraio, l’ha descritto come “un bravo ragazzo” prima di finire nel mirino di una signora del pubblico. Chiuso il battibecco il cavaliere si è soffermato sul primo incontro sottolineando che la cena a base di pesce e crostacei è stata pessima.

Dettaglio culinario a parte, il corteggiatore ha ribadito di essere attratto dalla De Santi che ha però rimproverato all’uomo di non averle mai fatto i complimenti sull'aspetto estetico.

A questo punto Michele si è alzato ed ha baciato sulle labbra la dama mantovana che, in considerazione della dichiarata timidezza del corteggiatore, non si aspettava un gesto simile. Il romantico gesto è stato sottolineato dal pubblico con un applauso convinto.

Prima di ballare insieme Barbara e Michele hanno riferito che avrebbero trascorso nuovamente la serata insieme.

Marco non è rimasto a dormire con Antonella per una ragione precisa 🤭 #UominieDonne pic.twitter.com/DHzs75inc9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 27, 2020

Le abitudini di Marco spiazzano Antonella: 'Dormo senza pigiama e mi travesto da Batman'

Finale di puntata scoppiettante con Antonella Brini che ha spiegato che Marco B. non ha accettato il suo invito a restare a dormire da lei. Dall’altra parte il cavaliere ha spiegato che non voleva “spaventare la dama” in quanto lui è abituato a dormire senza pigiama e che sarebbe dovuto rientrare a casa per recuperarlo.

Affermazione che ha provocato la divertita reazione di Tina Cipollari con alcune battute maliziose che hanno spinto Maria De Filippi ha chiudere il microfono dell’opinionista. Inoltre Antonella ha aggiunto di essere rimasta spiazzata da alcuni comportamenti fanciulleschi dell’uomo che ama travestirsi da Batman. “Sono un suo fan ed a casa ho il costume originale.

Lo indosso la notte e vado sui tetti per vigilare e far in modo che la gente dorma sonni tranquilli” - ha riferito scatenando l’ilarità del pubblico presente in studio e di Maria De Filippi. Marco ha precisato che è una persona seria e che sul lavoro è molto puntiglioso.

“Mi piace rendere felici le persone anche perché la vita è tutto un gioco al quale mi piace partecipare. Ora, però, a Merano mi prenderanno tutti in giro perché non sapevano che fossi io andare sui tetti”. Alla fine la dama ha ballato con il ‘suo’ simpatico Batman precisando di non essere Wonder Woman.