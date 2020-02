Dal sogno di diventare tronista al suo esordio da cantante con il gruppo Loom Loom con il brano ‘L’estate viene e va’. Barbara De Santi ha rilasciato una lunga intervista al magazine di Uomini e Donne dopo l’acceso confronto con Gianni Sperti conclusosi con il chiarimento e l’abbraccio con l’opinionista del dating show. Nella circostanza l’insegnante ha manifestato più volte l’intenzione di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi e non solo per la situazione di imbarazzo in cui si è venuta a trovare in puntata.

“In questo momento non c’è un parterre maschile che mi attrae” - ha dichiarato la mantovana al magazine sottolineando che molti dei cavalieri "sono perditempo".

La dama ha chiuso bruscamente il rapporto con Marcello, con il quale si è scontrato in studio, mentre ha avuto un buon impatto con Michele, il nuovo corteggiatore. “Ha bella presenza e siccome abita a Lugano per me è più facile frequentarlo. Da qui l’entusiasmo nei suoi confronti e non certo perché fa il broker” - ha chiarito la De Santi che ha riferito che il suo sogno era fare la tronista e veder cadere i petali di rose dopo aver trovato l’amore.

“Avevo 35 anni ma mi chiamarono per fare la corteggiatrice” - ha ricordato Barbara.

Barbara De Santi e la burrascosa conoscenza con Marcello: 'Ho percepito scarso interesse'

Barbara De Santi è stata la discussa protagonista delle ultime puntate del trono over di Uomini e donne. In particolare l’insegnante è stata artefice di una tumultuosa chiusura di rapporto con Marcello, ex corteggiatore di Gemma Galgani.

“Sono rimasta colpita dal racconto di Anna Tedesco e per questo avevo deciso di lasciargli il numero” - ha dichiarato la donna. Le premesse sono state buone ma alcuni segnali hanno spinto la De Santi a chiudere la conoscenza.

“Durante la settimana ho percepito uno scarso interesse da parte sua e quando ho deciso di non frequentarlo più ha iniziato ad inveire contro di me” - ha aggiunto Barbara, che ha ammesso di aver reagito nel peggiore dei modi facendo riferimento all’episodio del biscotto lanciato verso il cavaliere.

La dama ha aggiunto che con il trascorrere del tempo è diventata più fredda e, a differenza del passato, non le manca più l’abbraccio di un uomo: “Ora mi basto da sola”.

'Michele mi interessa perché è bello e dinamico e non per il suo lavoro di broker'

Nell’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne Barbara De Santi ha ammesso di aver pensato di lasciare il trono over perché dal parterre maschile non arrivava il necessario input per iniziare nuove conoscenze: “Ci sono molti perditempo” - ha dichiarato senza fare giri di parole. Qualcosa sembra essere cambiato con l’arrivo in studio di Michele, un broker dai molteplici interessi.

“Fa surf, scia ed è molto dinamico, potrebbe essere un uomo adatto a me” - ha riferito la dama mantovana, la quale ha ribadito che l’entusiasmo verso l'uomo non è dovuto al suo lavoro svolto a Lugano.

“Del resto fare il broker non significa essere benestante” - ha aggiunto la De Santi, la quale ha ricordato che prima di entrare a far parte del parterre femminile del people show di Canale 5, nel 2011, aveva tentato di partecipare al programma come tronista quando aveva 35 anni. “Mi chiamarono per corteggiare Leonardo Greco ma rifiutai”.

Non solo Uomini e Donne, ma anche un nuovo percorso musicale per la dama che ha costituito la band Loom Loom ed ha esordito su YouTube con il brano ‘L’estate viene e va’.

A tal proposito la donna ha spiegato: “Era da tempo che sognavo di fare un tormentone estivo. Questo per me è un gioco, non una fonte di guadagno”.