La storia d'amore tra Riccardo Guarnieri ed Ida Platano sembra giunta al capolinea: a confermare questo Gossip che impazza da un paio di settimane sulla coppia di Uomini e donne Over, sarebbe stato un drastico gesto fatto dal cavaliere sui social network nelle ultime ore. Il pugliese, infatti, ha eliminato dal suo account Instagram tutte le foto che lo ritraevano con la dama, ed ha preso le distanze da lei anche smettendo di seguirla sulla stessa piattaforma.

Riccardo e Ida sempre più lontani dopo Uomini e Donne

I fan della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono sempre più sconfortati: dopo giorni di silenzio sulla crisi che si dice abbia colpito i protagonisti di Uomini e Donne Over, è successo qualcosa di abbastanza significativo a riguardo.

Come fa notare il blog "Vicolo delle News", il pugliese ha preso drasticamente le distanze dalla compagna sia nella vita quotidiana che sui social network: tra ieri e oggi, infatti, il cavaliere ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le fotografie nelle quali appariva accanto alla compagna.

Non contento di aver eliminato dal suo account social tutti gli scatti dedicati alla sua storia d'amore con la bresciana, poco dopo il personal trainer ha anche smesso di seguirla sul medesimo portale virtuale.

La dama del dating-show, invece, per il momento ha mantenuto le immagini che la ritraggono assieme a Riccardo, ma l'umore che ha mostrato di avere nelle Stories di questa mattina è tutt'altro che sereno e felice.

Sarebbe finita di nuovo tra i due protagonisti di Uomini e Donne

La scelta di Riccardo di eliminare tutto ciò che riguarda la sua relazione con Ida da Instagram, non fa pensare ad altro che ad una conferma alle voci di rottura che circolano da qualche settimana. Dopo che la Platano ha partecipato ad una recente puntata di Uomini e Donne per sfilare, sul web non si è parlato d'altro che delle lacrime che ha versato quando le è stato chiesto come andassero le cose con Guarnieri.

Il cavaliere del Trono Over ha provato a lanciare dei segnali di pace alla compagna: nei giorni scorsi, infatti, sul profilo del cavaliere sono apparse romantiche dediche alla bresciana, sia musicali che fotografiche.

Se il pugliese ha deciso di cancellare la fidanzata anche dal "mondo virtuale", però, significa che i suoi tentativi di riavvicinamento non sono serviti a nulla, tant'è che è da parecchio tempo che i due piccioncini non si fanno vedere insieme in pubblico (l'ultima volta è stata ad inizio gennaio, dopo Capodanno).

Attesa per la prossima registrazione di Uomini e Donne Over

Per avere la certezza che tra Ida e Riccardo è davvero finita, però, bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

"Vicolo delle News", infatti, sostiene che nel corso della prossima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne (prevista per domenica 23 febbraio), potrebbero essere date ulteriori notizie su questa chiacchierata ma ancora non confermata separazione.

La Platano e Guarnieri non prendono parte ad una puntata del dating-show da qualche tempo, ovvero da quando sono tornati in studio come ospiti per raccontare come procedeva il loro idillio nato davanti alle telecamere circa due anni fa.

Dopo la presa di posizione del pugliese sui social network nei confronti della compagna, ci si chiede se tra un paio di giorni entrambi oppure soltanto uno dei due parteciperanno alla trasmissione di Canale 5 per spiegare cosa è successo tra loro di talmente grave da aver causato l'ennesimo allontanamento.

Se il personal trainer sta lanciando dei segnali ai fan per far capire loro che con Ida è tutto finito, lei preferisce restare in silenzio, almeno fino alla prossima registrazione di U&D.