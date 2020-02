Sabato 23 febbraio è andata in onda una nuova puntata di C'è Posta per te, dove i telespettatori si sono emozionati ascoltando le varie vicende raccontate in studio da Maria De Filippi. Grande interesse per la storia dell'amore tra le due giovanissime Marcella e Miriam, con quest'ultima che ha chiesto aiuto al programma per far ricongiungere la sua compagna con la madre Rosa. L'amore tra le due ragazze infatti, non è accettato da mamma Rosa la quale, da due anni e mezzo, ha chiuso i rapporti con Marcella.

In puntata, Rosa non riuscirà a nascondere il suo disappunto per la situazione definendo 'non normale' l'amore tra due donne. Parole che alla fine, sembrano aver irritato anche la conduttrice.

Rosa contro l'amore di Marcella e Miriam: 'Non è normale'

Grande successo di pubblico anche per la puntata di Cè posta per te di sabato 22 febbraio, che ha visto il programna di Maria De Filippi sbaragliare la concorrenza delle altre reti, con una media di 5.271.000 spettatori. A destare l'attenzione del pubblico, la storia riguardante l'amore tra Miriam e Marcella, con la madre di quest'ultima che è stata chiamata in trasmissione per riconciliarsi con la figlia, con cui ha chiuso i rapporti da quasi tre anni.

La donna in studio, non è riuscita a mascherare il suo disappunto per la figlia e il suo amore, commentando più volte: 'Non è normale'.

C'è Posta Per te, la De Filippi difende l'amore gay di Marcella

Da quanto emerso, la madre di Marcella non ce l'ha con Miriam, ma proprio non riesce ad accettare l'amore tra due donne. Maria De Filippi ha cercato di farle capire come il fatto di continuare a dire che non è normale, equivale al fatto di dire che la sua stessa figlia non è normale.

Il pubblico di C'è Posta per te, non ha potuto fare a meno di notare come, l'ostinazione di mamma Rosa nel non voler accettare l'amore tra Marcella e Miriam, abbia indispettito Maria De Filippi, la quale alla fine è comunque riuscita a convincere la donna ad aprire la busta. Rosa ha quindi riabbracciato la figlia e ha stretto la mano a Miriam, ma ha continuato a ribadire di non aver cambiato idea.

L'amore, secondo la madre di Marcella, è quello tra un uomo e una donna e, dopo queste ultime affermazioni, la conduttrice si è sentita in dovere di dirle: 'Rifletti prima di dire che non è normale'. Ancora una volta, la De Filippi si è sentita in dovere di difendere apertamente alcuni dei protagonisti, così come accaduto la scorsa settimana con Flora, dopo che il figlio Giovanni e la sua fidanzata l'avevano additata come un mostro.

Per chi si fosse perso la puntata di C'è posta per te del 22 febbraio, si ricorda che quest'ultima, come tutte le precedenti, è disponibile sia su 'Witty tv' che su Mediaset Play.

Il prossimo appuntamento con il people show di Maria De Filippi invece, è per sabato 29 febbraio in prima serata su Canale 5.