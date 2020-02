Martedì 18 febbraio andrà in onda il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e dove ne succederanno di tutti i colori. Dopo l'ampio spazio dedicato a Gemma nella scorsa puntata, nel nuovo appuntamento Valentina A. farà la conoscenza di ben tre corteggiatori. Violento scontro invece tra Barbara De Santi e Gianni Sperti, dopo che la dama farà un'allusione sul matrimonio dell'opinionista con Paola Barale. Sarà a questo punto che Gianni porterà le prove secondo le quali la De Santi avrebbe fatto commenti non proprio lusinghieri sulla sua vicenda personale su Instagram.

Da qui si scatenerà un'accesa discussione che vedrà la dama finire in lacrime.

Spoiler Uomini e donne: Sperti accusato da Barbara di essere 'mantenuto'

La prossima puntata di Uomini e donne sarà densa di emozioni, così come riportano le anticipazioni pubblicate sul sito 'Witty tv'. Da quanto di apprende, infatti, vi saranno scintille tra Gianni Sperti e Barbara De Santi, nel momento in cui la dama farà la conoscenza di un nuovo corteggiatore. Una battuta dell'opinionista darà il via ad un botta e risposta con la De Santi, che insinuerà che Gianni sia un mantenuto, facendo riferimento all'intervista di Paola Barale di qualche settimana fa a 'Live Non è la D'Urso' ed in cui la ex moglie di Sperti aveva dichiarato di non aver fatto figli perché lui non lavorava.

La De Santi sotto accusa finisce in lacrime

Punto sul vivo, Gianni Sperti non perderà tempo e porterà gli screenshot relativi ad alcuni commenti pubblici fatti da Barbara su Instagram, proprio sulla storia con la Barale. Sarà a questo punto che Barbara verrà attaccata da più parti, compreso Marcello, il quale la definirà pericolosa e bugiarda. La dama dunque, finirà nell'occhio del ciclone, tanto da arrivare alle lacrime.

Forse, consapevole dell'errore commesso e della caduta di stile, alla fine chiederà scusa a Sperti. Dopo le scintille tra Gianni e Barbara, una nuova dama si siederà al centro dello studio di Maria De Filippi e si presenterà al resto del parterre. Si tratta di Valentina, una giovane parrucchiera con un figlio di 9 anni.

Secondo le anticipazioni, la nuova arrivata desterà l'interesse di Armando, il quale verrà punzecchiato da Gianni.

Da quanto si apprende, la ragazza che stava uscendo con il cavaliere partenopeo, non prenderà affatto bene l'interesse dell'uomo per Valentina. Questo e molto altro, nel prossimo appuntamento del Trono Over di Uomini e donne, in onda su Canale 5 a partire dalle 14:45, ricordando che, quanto in onda oggi pomeriggio, fa riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 15 febbraio.