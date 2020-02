Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2020 si concentrano soprattutto sulla decisione di Clara di interrompere la gravidanza. Inoltre al centro delle trame ci saranno anche Arianna ed Andrea che riceveranno finalmente una lieta notizia. Ricordiamo che quelle che vedremo sono le ultime scene in cui reciterà il Pergolesi in quanto l'attore che lo interpreta ha deciso di lasciare la soap.

Nunzia inviterà Alberto ad assumersi le sue responsabilità

Le anticipazioni della soap Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio ci raccontano che Clara deciderà di abortire. Farà questa scelta perché penserà che il figlio che aspetta da Alberto non possa avere un futuro, dato che il padre non se ne vuole occupare. Inoltre il Palladini metterà anche in dubbio che il figlio sia davvero suo.

Intanto Giulia ed Angela verranno messe al corrente della situazione in cui si trova la povera Clara e cercheranno di farle cambiare idea suggerendole anche di far adottare il bambino subito dopo la nascita.

La giovane donna, però, sarà irremovibile e dirà loro di non poter portare avanti la gravidanza in quanto se il piccolo nascesse, lei non potrebbe mai separarsi da lui.

La donna si recherà quindi in ospedale senza sapere che qualcuno non si è affatto rassegnato all'idea del suo aborto. Nunzia (la madre), infatti, si presenterà davanti ad Alberto e gli chiederà di assumersi le sue responsabilità prima che sia troppo tardi.

L'uomo scoprirà così che la cameriera è in una sala di attesa, pronta per essere chiamata dai medici. A quel punto qualcosa dentro di lui inizierà a smuoversi. Sarà sufficiente a fermare Clara?

Arianna partirà per il Madagascar

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio alle 20:45 circa su Rai 3 ci raccontano che, oltre ad Alberto e Clara, al centro delle trame ci saranno anche Andrea ed Arianna.

Arianna partirà per il Madagascar per adottare un bambino, per cui al Vulcano ci sarà una riorganizzazione del personale. Gli spoiler rivelano inoltre che si rifarà vivo Leonardo che approfitterà dell'ennesima incomprensione tra Serena e Filippo per corteggiare la donna. I due, quindi, si avvicineranno molto e per questo la Cirillo comincerà a sentirsi molto confusa sui suoi sentimenti.

Marina, invece, sarà coinvolta in un intricato giallo ma Roberto le darà tutto il suo sostegno mentre Guido inizierà a svuotare la cantina e avrà una gradita sorpresa. Infine il giovane Patrizio crederà che al Vulcano ci sia un critico gastronomico per cui ce la metterà tutta per fare una figura eccellente.