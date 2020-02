Le anticipazioni di Beautiful regalano nuovi dettagli sullo scambio di culle e la finta morte di Beth. Grazie all'ingresso di nuovi personaggi, tra cui Thomas, le trame si complicheranno ulteriormente. Il giovane Forrester, ossessionato da Hope, si impegnerà per mettere fuori gioco Liam, manipolando chiunque possa aiutarlo a raggiungere il suo scopo. Nel frattempo, Emma Barber tornerà a Los Angeles, inconsapevole di avere davanti a sé ancora pochi giorni di vita. La sua colpa? Aver scoperto il segreto di Zoe e Flo su Beth.

Thomas farà un abile e perfido doppio gioco con Hope. Da una parte le offrirà tutto il suo sostegno per il difficile momento che sta passando, mentre dall'altra agirà nell'ombra allontanando da lei Liam e la sua famiglia. In tutto ciò, userà il piccolo Douglas per far rinascere in lei l'istinto materno. Tuttavia, Hope inizierà a rabbrividire quando scoprirà che l'ecografia di Beth, l'unico ricordo tangibile di sua figlia, è misteriosamente scomparsa.

Beautiful anticipazioni: una strana scomparsa

Thomas pianificherà nei minimi dettagli il suo piano per avere la totale attenzione della giovane Logan.

Il primo passo è quello di sbarazzarsi delle persone che potrebbero tenerla lontano da lui. Sarà così che il Forrester farà in modo che Liam continui a perdere punti agli occhi di Hope. Una delle azioni più crudeli che Thomas farà, sarà quella di far sparire l'ecografia di Beth. Hope ne sarà devastata.

L'ossessione di Thomas per Hope diventerà sempre più pericolosa nelle prossime puntate di Beautiful.

Il giovane le farà credere che Liam debba stare accanto a Kelly e Phoebe, tanto da arrivare a spingerla a chiedere l'annullamento del matrimonio. Ovviamente, quando Hope sarà in lacrime per aver mandato in pezzi la sua vita, lui sarà pronto a consolarla.

Brooke intuirà che Thomas sta usando suo figlio Douglas come pedina per arrivare ad Hope, e metterà in guardia la figlia che non avrà nemmeno la consapevolezza di cosa le stia succedendo.

Thomas e Xander mantengono il segreto su Beth

Xander non riuscirà più a convivere con i sensi di colpa, essendo a conoscenza del segreto di Beth. Il giovane, nonostante abbia promesso a Zoe di non parlare, deciderà di raccontare tutto ad Hope e Liam. Ne seguirà un litigio furibondo con la Buckingham che lo metterà di fronte ad un bivio: se dirà la verità, lei lo lascerà. Xander, devastato dai dubbi, finirà con l'accettare le imposizioni della fidanzata. Come confermano le trame di Beautiful, anche Thomas saprà la verità su Beth ma, come è facile intuire, si impegnerà affinché l'assurdo retroscena non venga mai a galla.

Intanto, farà ritorno a Los Angeles Emma Barber. Rientrata alla Forrester Creations, la stagista realizzerà rapidamente che qualcosa non va. Xander, non potendone più di tenere per sé il segreto su Beth, le confesserà tutto. A differenza di Thomas e dell'ex, la Barber sarà certa di voler informare Hope. Una decisione che le costerà la vita, come rendono noto le anticipazioni di Beautiful.

La paura di Steffy Forrester

Liam e Wyatt organizzeranno una serata con Flo e Steffy. Flo sarà in evidente imbarazzo, visto che dovrà recitare ancora una volta la parte della madre di Phoebe. La Forrester e Flo parleranno della piccola e di come non abbia avuto alcun problema ad accettare la nuova madre.

Steffy non nasconderà la sua preoccupazione per il legame ossessivo che Hope ha stretto con la bimba.

Di fronte a tutto ciò, la Fulton si sentirà tremendamente in colpa, rea di aver spezzato per sempre il cuore di una madre e aver contribuito alla fine del matrimonio di Hope e Liam. Stando alle anticipazioni di Beautiful, però, sia lei che Xander e Thomas continueranno a mantenere il silenzio su Beth.