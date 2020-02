Giovedì 13 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne riguardante il Trono classico: in studio sono intervenuti, come ospiti, Giulio Raselli e la neo fidanzata Giulia D'Urso. Proprio nel programma di Maria De Filippi, l'ex tronista ha avuto la possibilità di incontrare, per la prima volta dopo la scelta, la sua ex corteggiatrice Giovanna Abate, la quale non è apparsa molto contenta della loro presenza. Da quanto riportano le anticipazioni pubblicate su 'Il Vicolo delle news', sarà proprio Giulio a fare il primo passo e chiederle scusa per i modi utilizzati nei suoi confronti nel giorno della scelta.

Raselli e la D'Urso ospiti nella registrazione di U&D del 13 febbraio

Continuano a destare interesse le vicende legate non solo agli attuali tronisti ma anche agli ex partecipanti del Trono Classico di Uomini e donne, come testimoniano gli spoiler dell'ultima registrazione di U&D avvenuta lo scorso 13 febbraio. Ospiti dello studio di Maria De Filippi, Giulio Raselli e Giulia D'Urso, la neo-coppia uscita dal programma solo qualche settimana fa. Da quanto si apprende, Giovanna Abate pare non abbia preso molto bene la loro presenza.

Subito dopo il loro ingresso, è stato mandato un video riassuntivo del loro percorso a Uomini e donne, compreso il momento della scelta.

Spoiler Uomini e donne: Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna Abate

Giovanna quindi, dopo aver rivisto gli attimi della scelta, ha salutato la coppia solo per educazione, non risparmiando commenti velenosi come ad esempio: 'Il saluto più falso della storia'. Dopo un primo momento di imbarazzo, Giulio si è rivolto proprio a Giovanna, chiedendole scusa per i modi in cui l'ha trattata al momento della scelta.

L'ex tronista infatti, rivedendo la puntata, si sarebbe reso conto dell'atteggiamento sbagliato usato nei confronti dell'ex corteggiatrice. Dagli spoiler, si viene quindi a sapere che la Abate ha accettato di buon grado le scuse di Raselli, puntualizzando però il fatto che, comunque sia, lei rifarebbe tutto ciò che ha fatto e detto durante tutto il percorso. Chiusa la parentesi legata alle scuse a Giovanna, nello studio di U&D Giulio e Giulia hanno raccontato come sta andando tra di loro e si è venuti a sapere che i due sono andati subito a convivere.

Una decisione che viene criticata da Gianni, mentre Tina ricorda all'opinionista che, anche Lorenzo e Claudia, fecero altrettando senza subire le sue frecciatine.

Altre anticipazioni riguardanti la registrazione di U&D, svelano che Giovanna è arrivata a criticare anche l'atteggiamento del tronista Daniele, con quest'ultimo che ha rispedito al mittente le accuse.

Si ricorda che quanto avvenuto nella registrazione di U&D dello scorso 13 febbraio, andrà in onda tra qualche settimana su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.