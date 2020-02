Continua l'appuntamento settimanale con "Beautiful", la longeva soap opera americana con protagonisti John McCook e Katherine Kelly Lang e trasmessa tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda la prima settimana di marzo, vale a dire da domenica 1 fino a sabato 7, svelano tanti colpi di scena che, come sempre, intratterranno i fedelissimi fan della soap.

Fra questi ci sarà la conoscenza fra Wyatt e Florence, la rivelazione di Hope a Wyatt che Phoebe è la figlia di Flo e la preoccupazione di Sally dopo avere scoperto che Wyatt e Flo erano fidanzati.

Hope è sempre più depressa per la tragica perdita della sua bambina

Hope e Katie si recano insieme al Bikini, un locale dove lavora Flo. Quest'ultima, riconoscendo nella giovane Logan la madre di Phoebe, si avvicina a Hope con una scusa dicendole di voler parlare con lei per rivelarle una cosa importante. Hope è sempre più addolorata e depressa a causa della tragica scomparsa della sua figlioletta. La ragazza, convinta che Liam possa ritrovare la felicità di un tempo soltanto accanto a Steffy, gli suggerisce di ricostruirsi una vita con la Forrester.

Lo Spencer, molto preoccupato per la giovane Logan, non ha alcuna intenzione di lasciare Hope e ignora la folle richiesta della ragazza. Liam, infatti, è sicuro di riuscire a fare da padre alle sue figliolette senza dover rinunciare all'amata. Intanto Flo non riuscendo più a continuare a mentire e a tenersi tutto dentro, decide di rivelare a Hope quanto realmente accaduto alla sua bambina, ma proprio mentre sta per dirle tutta la verità, arriva inaspettatamente Zoe.

Wyatt conosce Florence

Mentre Wyatt conosce Florence, Hope parla col marito raccontandogli di avere appena conosciuto una ragazza che lavora al Bikini, ossia Flo Fulton. Frattanto Sally e Wyatt organizzano una cena estendendo l'invito anche a Liam e a Hope. Lo stato d'animo triste di quest'ultima, però, la spinge a non partecipare alla serata. Steffy e la madre si trovano a parlare dell'adozione di Phoebe e di come Flo abbia potuto rinunciato per sempre a sua figlia.

Mentre Hope rivela a Wyatt che Phoebe è la figlia di Flo, Sally scopre che un tempo Wyatt e Flo erano fidanzati. Ciò suscita nella donna un po' di preoccupazione.

Ricordiamo che "Beautiful" va in onda ogni giorno su Canale 5 subito dopo il Tg5 a partire dalle ore 13:40, salvo possibili variazioni. Le repliche della soap opera possono essere riviste in qualunque momento in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata. Tale piattaforma che consente di recuperare tutti i programmi Mediaset già trasmessi in televisione e di rivederli on demand.