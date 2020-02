Prosegue l'appuntamento con le notizie su Un posto al sole (Upas), la TV Soap partenopea in onda da oltre vent'anni sui teleschermi della tv di Stato. Le trame delle puntate in onda dal 10 al 14 febbraio 2020 su Rai 3, rivelano che Giulia Poggi avrà un forte scontro con Marcello, mentre a Napoli farà ritorno Eugenio Nicotera. Infine, Marina Giordano sarà molto indispettita per alcune dichiarazioni fatte da Sebastiano Rosato.

Un posto al sole, puntate 10-14 febbraio: Giulia capisce di essere stata ingannata da Marcello

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 su Rai 3, rivelano che Giulia e Marcello avranno un durissimo litigio al telefono. In questo frangente, la Poggi non saprà più se credere alla buonafede del suo amore virtuale. Intanto, Arianna non riuscirà a rintracciare Andrea, in quanto atteso al Tribunale dei minori, mentre Alberto sarà molto preoccupato per la sua attività ai Cantieri, tanto da voler mettersi in contatto con una persona in grado di aiutarlo.

Clara, invece, rimarrà sconvolta dall'arrivo di una notizia. Allo stesso tempo, la nonna di Bianca cercherà consolazione tra i suoi famigliari, dopo aver capito di essere stata ingannata dal suo amore virtuale.

Vittorio vuole andare a convivere con Patrizio, torna Eugenio

Vittorio non sopporterà più di condividere la casa insieme al padre, tanto da pensare di andare a vivere con il suo amico Patrizio.

Nunzia, invece, organizzerà un piano per vendicarsi di Cipriani ed Alberto, dopo aver scoperto le loro malefatte. Per questo motivo, interpellerà una vecchia conoscenza. Intanto a Napoli, tornerà Eugenio, intenzionato a mettere le mani su di un pericoloso boss. Infine, Raffaele non condividerà l'idea del giovane Del Bue di iniziare la convivenza con suo figlio.

Arianna e Samuel si baciano, Marina adirata con Sebastiano

Gli spoiler di Un posto al sole, in onda fino al 14 febbraio 2020, rivelano che il Giordano cercherà di far cambiare idea a Renato, mentre ai Cantieri si riunirà il consiglio di amministrazione per scegliere il nuovo amministratore delegato. A tal proposito, Alberto si troverà in una situazione davvero spiacevole, che sarà a vantaggio di Marina. Al Vulcano, invece, ferveranno i preparativi per la Festa degli Innamorati, ma qualcosa rischierà di mandare tutto a monte. A tal proposito, Samuel riuscirà a risolvere brillantemente la situazione, ripristinando la corrente elettrica.

Un gesto che colpirà favorevolmente Arianna, che al momento dei saluti lo bacerà con passione. Allo stesso tempo, Marina sarà molto arrabbiata dopo aver ascoltato un'intervista rilasciata da Sebastiano. Per questo motivo, la Giordano cercherà di mettersi in contatto con Fabrizio.