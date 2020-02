Mentre i fan di Un posto al sole continuano a interrogarsi su quale potrà essere il destino di Andrea, all'interno della soap ci sarà effettivamente una morte, ma riguarderà tutt'altro personaggio. Nei prossimi episodi di Upas, si potrà assistere al decesso di Sebastiano, anche se non sono chiare le modalità in cui avverrà questo tragico evento. Nel corso delle puntate, Rosato senior è stato sempre mostrato come un uomo molto cagionevole di salute, tuttavia la sua dipartita non avverrà per cause naturali, dal momento che partiranno delle indagini per approfondire le dinamiche dell'accaduto.

Ad occuparsi di questo caso sarà il commissario Giovanna Landolfi e tale storyline, dal sapore decisamente noir, coinvolgerà molti personaggi e avrà un esito tutt'altro che scontato. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, relative a questa storyline che andranno in onda dal 2 al 6 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Il coinvolgimento di Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina (Nina Soldano) avrà un duro scontro con Sebastiano (Antonio Ferrante), in seguito al quale avverrà la morte di quest'ultimo.

Dalle anticipazioni non viene chiarito in che modo avverrà il decesso, ma di sicuro ci saranno dei punti oscuri, dato che partiranno delle indagini per appurare cosa sia accaduto. Ad occuparsi delle indagini sarà il commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) e la Giordano, essendo stata una delle ultime persone ad avere incontrato l'uomo in vita, risulterà subito tra gli indagati.

Il sacrificio di Fabrizio

Marina non sarà sola in questa vicenda e potrà contare sul supporto di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti). In particolare, quest'ultimo, preoccupato per la sua amata, farà qualcosa di totalmente inaspettato. Per quanto non venga chiarito quale sia il gesto di Fabrizio, è fortemente ipotizzabile che l'uomo si assuma le responsabilità di quanto accaduto per scagionare Marina, ed espiare le colpe per aver fatto accusare in passato Arturo di un omicidio di cui lui era stato il colpevole.

In ogni caso la Giordano sarà convinta del fatto che Rosato si stia sacrificando per lei e cercherà di venire a fondo per scoprire quale sia la verità.

Giovanna cerca di scoprire la verità

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, verrà dato molto spazio a questa vicenda noir e il leitmotiv degli episodi sarà la ricerca della verità. Marina, che potrà contare sul sostegno e l'affetto di Ferri, ovviamente non si darà pace convinta del fatto che Fabrizio stia mentendo, mentre proseguiranno le indagini. Nel frattempo, la situazione giudiziaria di Fabrizio si farà sempre più delicata, ma Giovanna intuirà che questa storia nasconde qualcosa e indagherà a fondo per venire a capo della vicenda.