Alcune ore fa in diretta televisiva, precisamente nel salotto di una nota trasmissione Mediaset, è stata annunciata una notizia che ha fatto fare dei salti di gioia al pubblico femminile. La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha comunicato ai fan che nella prossima puntata di Live-Non è la D’Urso, in onda domenica 23 febbraio 2020, ci sarà un ospite molto amato dalle donne. Si tratta dell’attore turco Can Yaman, che lo scorso gennaio è stato accolto anche da Maria De Filippi a “C’è posta per te”, mentre nei mesi più caldi del 2019 ha intrattenuto i telespettatori rivestendo il ruolo dell’imprenditore Ferit Aslan.

Can Yaman ospite di Live-Non è la D’Urso domenica 23 febbraio

Un protagonista principale della soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha fatto compagnia ai telespettatori di Canale 5 per tutta la scorsa estate, continua ad far parlare di sé. L’attore in questione è Can Yaman, che dopo essere stato ospitato da Maria De Filippi, prenderà parte anche ad un altro programma in onda sul piccolo schermo italiano. L’interprete di Ferit Aslan che, tra l’altro, conosce molto bene la lingua italiana, rimetterà piede nel nostro paese a breve, e a svelare in anteprima questa novità è stata Barbara D’Urso nella puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda oggi giovedì 20 febbraio 2020.

Dopo il grande successo ottenuto nel periodo estivo anche in Italia, il collega di Ozge Gurel farà il suo ingresso a Live-Non è la D’Urso nell’appuntamento serale del 23 febbraio. La regina di Cologno, inoltre, ha fatto sapere a tutte le ammiratrici dell’attore turco che il loro idolo ha accettato di incontrare le ragazze e i ragazzi che la contatteranno per poterlo incontrare. Ovviamente è probabile che il bel 30enne, diventato un vero e proprio sex symbol a livello internazionale, verrà intervistato da Barbara D’Urso.

Queste infatti sono state le parole pronunciate dalla conduttrice sull’ospitata di Can: “Secondo voi, alto e con tutti quei muscoli ci entrerà con me sul divano? Soltanto cento di voi saranno selezionate e potranno abbracciarlo, scriveteci se volete incontrarlo”.

L’interprete di Ferit Aslan si prende una pausa dalla recitazione

Ebbene sì, i dirigenti dell’ammiraglia Mediaset hanno scelto di fare un meraviglioso regalo a tutti i seguaci di Can Yaman.

Intanto in questi giorni sul web oltre ad essere stata smentita la partecipazione dell’attore e modello turco al reality show L’Isola dei Famosi nelle vesti di inviato al posto dello storico Alvin, è stata svelata sui vari siti di gossip una scelta presa dal diretto interessato. L’attore, diventato famoso anche in Italia per essere protagonista della serie tv Bitter Sweet, dopo aver concluso il servizio militare in Turchia, ha deciso di propria volontà di prendersi una pausa dalla recitazione per qualche tempo per cimentarsi in nuovi progetti lavorativi. Inoltre sulle pagine del settimanale Chi, l’interprete di Ferit Aslan ha spiegato le motivazioni della sua decisione, sottolineando di voler collaborare con Desa, l’azienda turca che curava il suo look nella soap Dolunay.