Gli spoiler della nota telenovela Un posto al sole riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio, Marina sarà ancora molto angosciata, mentre Andrea e Arianna dovranno prepararsi ad affrontare il viaggio per l'adozione in Madagascar e avranno alcuni imprevisti da risolvere prima di partire. Poi Leonardo acquisterà punti nei confronti di Serena, mentre Filippo li perderà. Di seguito i dettagli delle anticipazioni di Un posto al sole.

Un posto al sole: Patrizio riceve uno scherzo

Nelle puntate di Un posto al sole che andranno in onda dal 24 al 28 febbraio, Marina sarà ancora molto turbata e sarà consolata da Ferri, l'uomo infatti le darà sostegno. Nel frattempo Andrea e Arianna saranno occupati nell'organizzazione della gestione del Vulcano, vista l'imminente partenza per il Madagascar. Più tardi Alberto sentirà un forte senso di vendetta e non farà altro che criticare Marina. Poi Fabrizio sarà notevolmente afflitto a causa della disperazione della donna ed agirà impulsivamente.

Intanto Leonardo conquisterà Serena, mentre Filippo sarà messo da parte. Successivamente Patrizio, durante il Carnevale riceverà un piacevole scherzo. L'uomo sospetterà che un celebre critico gastronomico voglia recensire la sua cucina, ma lo staff del Vulcano sarà all'altezza della situazione e pronto ad ogni evenienza.

Spoiler Un posto al sole: Serena confusa

Clara sarà decisa ad abortire, Giulia e Angela cercheranno di far cambiare idea alla donna, ma non avranno successo.

Frattanto Marina sarà sommersa dai dubbi su ciò che è accaduto con Rosato. Poi Roberto scoprirà la motivazione che ha portato la Giordano a lasciare definitivamente Fabrizio. Intanto Serena cercherà di superare le sue paure e dovrà fare chiarezza riguardo i suoi sentimenti per Leonardo. Nel frattempo Alberto avrà dei problemi economici, mentre Clara sarà parecchio scossa e si recherà presso la struttura ospedaliera per terminare la sua gravidanza.

Successivamente Guido svuoterà la cantina e sarà aiutato da Renato e Niko, poi l'uomo avrà una bella sorpresa. Infine, Marina sarà assai combattuta e non saprà se dare ragione a Roberto oppure affidarsi a Fabrizio.

Dove guardare gli episodi di Un posto al sole in streaming online

Nell'attesa delle nuove puntate di Un posto al sole è possibile rivedere in streaming online alcuni degli episodi già trasmessi in tv, basta registrarsi senza impegno sulla piattaforma dedicata Rai Play. Sull'apposito sito si possono trovare anche alcuni 'extra' relativi alle anticipazioni e ai personaggi della serie napoletana.